Sagan piaty v 8. etape, vyhral De Gendt, v žltom Alaphilippe

Saint-Etienne 13. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil piate miesto v sobotnej 8. etape 106. ročníka Tour de France. Z triumfu sa tešil po výbornom výkone a celodennom úniku Belgičan Thomas De Gendt (Lotto Soudal), druhý skončil na 200 km trati z Maconu do Saint-Etienne domáci Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a tretí bol jeho krajan Julian Alaphilippe (Quick Step), ktorý sa opäť obliekol do žltého dresu.Na pretekárov čakalo v sobotu 200 km so siedmimi vrchárskymi prémiami, z toho piatimi 2. kategórie. Po poslednej "trojke" Côte de la Jaillere nasledovalo 12 km do cieľa. Krátko po štarte sa z balíka odtrhla trojica De Gendt, Niki Terpstra (Direct Energie) a Ben King (Dimension Data), ku ktorým sa po pár kilometroch pridal Alessandro De Marchi (CCC), a štvorica si zakrátko vypracovala vyše štvorminútový náskok. Už po 33 km prišla rýchlostná prémia, na ktorej zobral 20 bodov Terpstra, špurt balíka vyhral Elia Viviani (11 b.) pred Saganom (10 b.). Potom už nasledovali prvé kopce Col de la Croix Montmain (2. kat., 6,1 km, 7%) a Col de la Croix de Thei (2. kat., 4,1 km, 8,1%), no situácia na trati sa ustálila a vedúce kvarteto malo stále približne päťminútový náskok. Ďalšie dve vrchárske prémie Col de la Croix Pacquet (2. kat., 2,1 km, 9,7%) a Côte d'Affoux (3. kat., 8,5 km, 4,5%) trochu preriedili hlavný balík a znížili manko na vedúcu štvoricu pod štyri minúty. Na nasledujúcich 30 km sa nič nezmenilo, no na Col de la Croix de Part (2. kat., 4,9 km, 7,9%) sa vedúca skupina rozdelila a na čele zostali len De Gendt a De Marchi.Spoločne zvládli aj predposledný kategorizovaný kopec Côte d'Aveize (3. kat., 5,2 km, 6,4%) asi 50 km pred cieľom, pričom držali stále náskok asi 3:30 min. Menšie problémy mal na stúpaní Sagan, ale v zredukovanom pelotóne sa nakoniec udržal. Dvadsaťdeväťročný Slovák patril k hlavným favoritom etapy, keďže na kopcoch povypadávalo mnoho šprintérov. No najprv bolo treba dostihnúť dvojicu v úniku, ktorá mala 25 km pred koncom stále k dobru vyše minútu a pol a rozhodne sa nevzdávala. Najmä Belgičan De Gendt, ktorý na záverečnej vrchárskej prémii Côte de la Jaillere (1,9 km, 7,9%) striasol svojho posledného partnera z úniku a skúsil to na vrchol a následných 12 km do cieľa sám. Na vrchole mal asi 35-sekundový náskok, nasledovali šesťkilometrový zjazd do Saint-Etienne a potom technická pasáž v uličkách mesta s jedným nekategorizovaným stúpaním asi 3 km pred cieľom. Posledná prémia v sebe zahŕňala aj bonusové sekundy do celkového poradia, De Gendt získal osem a po ďalších päť si vyštartoval z pelotónu Julian Alaphilippe (Quick Step). Francúzovi chýbala na návrat do žltého dresu ešte jedna a tak sa pokúsil o únik rovnako ako v 3. etape, ktorú vyhral. Navyše sa k nemu pridal aj ďalší Francúz Pinot.Dvojica mala zakrátko 20 sekúnd k dobru, De Gendt na čele 33 a do cieľa zostávalo už len päť kilometrov. Na čele pelotónu ťahal príkladne Giulio Ciccone (Trek - Segafredo), ktorý bojoval o udržanie si žltého dresu. V hlavnom balíku bolo už len okolo 40 jazdcov, medzi nimi aj Sagan, ktorý sa tiež snažil o dostihnutie De Gendta. V prípade hromadného dojazdu by bol totiž najväčší kandidát na triumf. Belgičan, ktorý bol celý deň v úniku, však išiel parádne a keď mal na méte kilometer do cieľa stále 25 sekúnd náskok, bolo jasné, že svoj výborný výkon korunuje víťazstvom. Tešiť sa mohol aj Alaphilippe, ktorý opäť získal žltý dres a Pinot si výrazne polepšil v boji o celkové poradie. Sagan obsadil v hromadnom dojazde druhé miesto, celkovo piate.V nedeľu je na programe zvlnená 170,5 km dlhá etapa zo Saint-Etienne do Brioude s tromi vrchárskymi prémiami.