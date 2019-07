Trénerovi Bologne Mihajlovičovi diagnostikovali akútnu leukémiu

Sinisa Mihajlovič, archívna snímka Foto: forzaitalianfootball.com Foto: forzaitalianfootball.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bologna 13. júla (TASR) - Trénerovi futbalistov FC Bologna Sinišovi Mihajlovičovi diagnostikovali akútnu leukémiu. Srbský kouč to oznámil na sobotňajšej mimoriadnej tlačovej konferencii. Od budúceho týždňa nastúpi do nemocnice a začne intenzívnu liečbu, no naďalej sa v určitej forme bude podieľať na príprave tímu.citovala Mihajloviča agentúra DPA. Po oznámení diagnózy 50-ročný Srb plakal: