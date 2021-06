Sagan predviedol „One man show“, cieľom na Tour de France je tradične zelený dres

"One man show"

Cieľ získať zelený dres

Dobrá zostava pre Tour

Z Paríža na horu Fudži

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - U elitného svetového cyklistu Petra Sagana to dlhodobo fungovalo a mohlo by to tak byť aj tento rok. Na majstrovstvách Slovenska sa víťazstvom naladil na neskorší zisk zeleného dresu, resp. etapových víťazstiev na slávnej Tour de France. Prvú menej náročnú časť tohto dvojboja už má za sebou.V nedeľu v Bánovciach nad Bebravou po siedmy raz v kariére ovládol preteky s hromadným štartom na domácom šampionáte. Tridsaťjedenročný Žilinčan bol suverénny, pred druhým najlepším Slovákom Matúšom Štočekom mal v cieli náskok 3:02 min.Sagan svojim fanúšikom pripomenul skvelé vystúpenie z MSR a ČR z Plzne 2018. Aj tam predviedol výkon v štýle "One man show" od začiatku do konca."Vopred veľmi neplánujem. Vyskúšal som nástup a vyšiel mi. V Bánovciach to boli veľmi rýchle, ale aj dlhé preteky. Jazdilo sa vo veľkom teple, ktoré nám zobralo veľa síl. Všetko mi však vyšlo nad očakávanie. Odišli sme v druhom kole a dotiahli to až do záveru. V poslednom stúpaní som to riskol a nastúpil si. Risk je často zisk,“ skonštatoval Peter Sagan na webe olympic.sk.Už o pár dní na Tour de France si oblečie dres majstra Slovenska. Na najslávnejších etapových pretekoch, ktoré štartujú už najbližšiu sobotu v Breste na severozápade Francúzska, sa predstaví po desiaty raz. Jeho ambície sú rovnaké ako v minulosti.K siedmim zeleným dresom pre víťaza bodovacej súťaže chce pridať ôsmy a k 12 víťazných etapám aspoň jednu ďalšiu. "Ciele sú znova rovnaké ako v minulosti. Rád by som uspel v etape a získal aj zelený dres," zdôraznil trojnásobný majster sveta.Lídrom tímu Bora-Hansgrohe pre celkové poradie bude Holanďan Wilco Kelderman . Ďalšími členmi nemeckého tímu na Tour de France 2021 budú Saganov dvorný taliansky domestik Daniel Oss , nemecký klasikár Nils Politt , rakúsky vrchár Patrick Konrad, jeho krajan Lukas Pöstlberger a tiež 23-ročný holandský debutant Ide Schelling Záložným mužom pre celkové poradie bude Nemec Emanuel Buchmann , štvrtý muž Tour de France spred dvoch rokov. Sagan ako šprintér nebude mať mimoriadnu podporu, ale na rovnaké situácie už je zvyknutý z minulosti."Aj predtým v tíme Tinkoff som bol na všetko prakticky sám a dokázal som uspieť. Wilco Kelderman sa bude usilovať o čo najlepšie poradie, v tíme budeme mať jazdcov, ktorí mu budú v kopcoch pomáhať. Uvidíme, ako to bude vyzerať v jednotlivých etapách. Podľa mňa zostavilo vedenie tímu veľmi dobrú zostavu pre Tour," skonštatoval Sagan.Po pretekoch v Bánovciach nad Bebravou sa slovenský športový idol ešte chvíľu zdrží doma v Žiline a v utorok už odchádza na Tour de France. Ešte pred balením na "Starú dámu" Sagana čakalo skúšanie oficiálnej olympijskej kolekcie a balenie sa do Tokia.Po skončení Tour de France už nebude mať veľa času na zbalenie, z Paríža sa presunie priamo pod horu Fudži. Aj preto ho pri jeho karavane v Bánovciach čakali kufre s olympijským oblečením."Na preteky v Tokiu ešte nemyslím, je to priskoro. Skôr uvažujem, čo si do Tokia zbalím, aby som na nič nezabudol. Kufor odchádza už teraz a na zbalenie nemám veľa času,“ podotkol Sagan.