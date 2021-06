Peter Sagan sa naladil titulom, na Tour de France má rovnaké ciele ako v minulosti

Peter Sagan sa naladil pred Tour de France siedmym majstrovským titulom v pretekoch s hromadným štartom na spoločnom československom šampionáte. Nielen, že jasne zdolal všetkých domácich konkurentov, ale svojou aktivitou počas celých pretekov nedal šancu ani českým súperom a do cieľa v Bánovciach nad Bebravou prišiel sám s pohodlným náskokom.





Trojnásobný majster sveta bol v úvode pretekov pri vzniku úniku dňa, ktorý si vytvoril už v polovici 227,5 km dlhej trate rozhodujúci náskok, a keď v závere zostal vpredu len s tromi českými cyklistami, na poslednom stúpaní nasadil tempo, ktorému nestačil nik. Do cieľa tak prišiel s náskokom a mal čas pozdraviť tisícky svojich fanúšikov. "Boli to rýchle, dosť dlhé preteky a bolo veľmi teplo, ale myslím si, že to vyšlo nad očakávanie aj pre mňa, pretože sme hneď v druhom kole odišli jedenásti jazdci a dotiahli sme to až do konca. Takže veľmi dobré. Príliš som neplánoval, ale videl som to tak od štartu, že som vyskúšal útočiť a vyšlo to," uviedol Sagan, ktorý si pripísal už 118. víťazstvo v profikariére.

Tridsaťjedenročný pretekár Bory-Hansgrohe si nestihne ani poriadne vychutnať víťazstvo, keďže už v utorok cestuje do Francúzska, kde ho čaká vrchol sezóny - Tour de France (26. júna - 18. júla). Na slávnych pretekoch bude mať rovnaké ciele ako v minulosti. "Zajtra si pobalím kufre a v utorok idem preč. Ciele sú stále tie isté, vyhrať nejakú etapu a získať zelený dres. Mal by mi pomáhať Daniel Oss a podľa etáp sa určí, kto ďalej. Máme lídra na celkové poradie Wilca Keldermana, takže uvidíme deň po dni, čo sa bude dať robiť. Sú tam nejakí vrchári, ktorí mu budú pomáhať v kopcoch a na niektoré etapy aj mne," povedal.



Sagan sa neobáva, že by mal na Tour málo pomocníkov, veď ako sám hovorí: "Nemám s tým problém, keď som bol v tíme Tinkoff, tak som nemal nikoho na pomoc a robil som všetko sám. Takže musím povedať, že je to dobrá zostava."



Na Tour by chcel zopakovať úspech z Giro d´Italia, kde tento rok vyhral 10. etapu a získal cyklámenový dres pre víťaza bodovacej súťaže. "Giro vyšlo podľa plánu a nemám sa na čo sťažovať. Vyhrali sme etapu a potom sme už len udržiavali náskok na cyklámenový dres. Myslím si, že to dopadlo dobre."



Krátko po Tour nasledujú olympijské hry v Tokiu, kde sa taktiež predstaví. Slovensko má dve miestenky v hromadných pretekoch, druhú mal dostať Juraj Sagan, ale po tom, čo si na tréningu zlomil kľúčnu kosť a nemohol štartovať ani na MSR, je nominácia ešte otvorená. Rozhodnúť by sa malo do konca júna.