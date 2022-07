Sagan prišiel o jedného zo svojich pomocníkov, Oss pri páde dopadol oveľa horšie ako náš cyklista (video)

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan prišiel na tohtoročnej Tour de France o jedného zo svojich pomocníkov. V stredajšej 5. etape totiž Talian Daniel Oss pri páde utrpel zlomeninu krčného stavca, čo odhalili až detailné vyšetrenia v nemocnici.Skúsený 35-ročný rodák z Trenta mal v stredu kontakt s dvojicou divákov. O jeho odstúpení informoval tím TotalEnergies na twitteri, upozornil na to web wielerflits.nl."Dodatočné vyšetrenia odhalili zlomeninu krčného stavca, ktorá si žiada niekoľko týždňov bez záťaže. Daniel Oss preto musel opustiť Tour de France. Celý tím Danielovi želá skoré uzdravenie," uviedla stajňa.Spomenutý incident sa udial približne 18 kilometrov pred cieľom. Oss vrazil do dvoch fanúšikov pri trati, ktorí si dianie natáčali prostredníctvom mobilných telefónov. Súčasťou tohto pádu boli Danny van Poppel (Bora-hansgrohe) a Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck).Daniel Oss dokončil etapu, no potom zamieril k lekárom. Talian premiérovo v kariére nedokončí Tour, pri predchádzajúcich deviatich štartoch vždy prišiel do cieľa v Paríži.