Bude Slafkovský jednotkou draftu nováčikov? Dvaja Slováci majú našliapnuté na prekonanie Gáboríkovho maxima

Dvojitý zásah pri výbere nováčikov

Tohtoročná situácia je unikátna

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Už štvrtkový večer prinesie rozlúštenie tajničky, kto sa stane jednotkou tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej hokejovej NHL. Z prvej priečky si bude vyberať Montreal Canadiens , ktorý je tiež hostiteľom dvojdňovej akcie.Dlhodobo bol favoritom na post draftovej jednotky kanadský center Shane Wright , no v ostatných týždňoch sa čoraz častejšie na tomto poste skloňuje aj meno slovenského krídelníka Juraja Slafkovského, najmä po mimoriadne vydarenou olympijskom turnaji v Pekingu.Tam ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča podujatia, siedmimi gólmi v siedmich dueloch totiž potiahol Slovákov k zisku historického bronzu.Osemnásťročný Košičan už je v dejisku draftu a za sebou už má aj mediálne povinnosti. Na otázku, či si Habs z prvej priečky vyberú práve jeho, pohotovo a s úsmevom odpovedal: "Neviem. Musím sa na to spýtať zástupcov klubu." Slafkovský sa vo štvrtok pravdepodobne stane najvyššie draftovaným Slovákom, doteraz je maximom 3. priečka Mariána Gáboríka z roku 2000.Agentúra AP pripomenula, že Slovensko môže zaznamenať pri výbere nováčikov "dvojitý zásah". Ak by totiž domáci Canadiens siahli po Slafkovskom, klub New Jersey Devils by si z druhej priečky mohol vybrať jeho krajana Šimona Nemca , keďže mladých centrov má dostatok. Alternatívou za Nemca môže byť pre "diablov" aj český bek David Jiříček."Jasná jednotka nie je. Väčšinou je tu niekto taký, preto je tohtoročná situácia tak unikátna. V popredí sú veľmi dobrí hokejisti, ktorí hrajú na rôznych postoch. Dopadnúť to môže akokoľvek, ich predpokladaný strop sa totiž nachádza na podobnej úrovni," myslí si Tom Fitzgerald , generálny manažér tímu New Jersey Devils.Hokejový expert Bob McKenzie z TSN vo svojej prognóze na najvyššiu priečku zaradil Juraja Slafkovského, čo môže veľa napovedať. McKenzie totiž od roku 2009 bez jediného zaváhania správne predpovedal, koho si v drafte nováčikov vyberú z prvého miesta.