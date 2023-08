Sagan sa lúči s majstrovstvami sveta, trojnásobný svetový šampión sa viac teší na horskú cyklistiku (video)

Desať okruhov

Preteky v horskej cyklistike

5.8.2023 (SITA.sk) - Už v nedeľu sa slovenský reprezentant Peter Sagan rozlúči s majstrovstvami sveta v cestnej cyklistike. Tridsaťtriročného žilinského rodáka na šampionáte v Škótsku čaká 271,1 kilometrov, štart je naplánovaný do Edinburghu a cieľ v Glasgowe."Po tom, čo som videl trať, tak podľa mňa tieto preteky budú veľmi o šťastí. V prvom rade to bude o tom, kto príde prvý na okruh. A po pár kolách sa rozhodnú preteky," poznamenal vo videu Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Sagan.Priamo v uliciach Glasgowa absolvujú cyklisti desať okruhov. "Okruh nie je náročný prevýšením, ale tým, aký je technický. Pôjde o to, aby bol jazdec vpredu a tým pádom je to náročné na psychiku a sústredenie. Dôležité bude mať aj šťastie, pretože asi sa bude 'padať'. Podobný okruh bol v Glasgowe v minulosti na majstrovstvách Európy a došlo nejakých 35 až 40 pretekárov," zhodnotil trojnásobný svetový šampión z rokoch 2015 až 2017.Pôvodne mal Sagan v nedeľu štartovať zo Slovenska úplne sám, napokon však bude mať v pelotóne aj krajana Matúša Štočeka "Nájazd by mal byť v pohode a uvidíme, ako bude fúkať. Rozhodovať sa bude asi v meste, kde je každých 200 až 300 metrov nejaká zákruta a do toho sú aj štyri strmé stúpania. Bude to o pozícii a bude to určite ťažké," povedal 24-ročný mladík.Pre Petra Sagana však nedeľňajšie preteky na ceste s hromadným štartom nebudú posledné v Glasgowe. Počas nasledujúceho víkendu sa predstaví aj v cross-country na horskom bicykli."Viac sa teším na preteky v horskej cyklistike," poznamenal so šibalským úsmevom a na otázku, či sa pripravoval na súťaž na horskom bicykli, ironicky odpovedal: "Tri týždne som sa vozil po Francúzsku..." Narážal tým na skutočnosť, že v júli absolvoval rozlúčku s Tour de France