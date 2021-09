Sagan sa môže stať celkovým víťazom pretekov Okolo Slovenska, o triumfe bude rozhodovať koncentrácia a sekundy

Má dvojsekundový náskok

O ničom nie je rozhodnuté

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - Peter Sagan je v cyklistike roky známy ako skvelý šprintér, výborný klasikár a znamenitý tímový hráč. Iba trikrát sa mu však počas vyše jedenásťročnej úspešnej kariéry v profipelotóne stalo, že sa stal celkovým víťazom etapových pretekov. A bolo to už poriadne dávno.V roku 2011 ovládol preteky Okolo Sardínie aj Okolo Poľska a o štyri roky neskôr pridal celkový triumf na obľúbenom podujatí na západnom pobreží USA - Okolo Kalifornie. Po ďalších šiestich rokoch stojí na prahu celkového prvenstva na najväčšom domácom podujatí na Slovensku, kde sa ako 31-ročný vybral vôbec po prvý raz v kariére.Líder tímu Bora-Hansgrohe síce nevyhral ani jednu z úvodných troch etáp na 65. ročníku Okolo Slovenska , ale dve druhé a jedno tretie miesto plus bonifikačné sekundy z rýchlostnej prémie a desiata priečka v úvodnom prológu ho posunuli do žltého dresu lídra pretekov.V ňom odštartuje v nedeľu o 11.00 h v Trenčianskych Tepliciach na záverečných 159 km s cieľom v Trnave. Vo vrecku má dvojsekundový náskok pred kolumbijským šprintérom tímu Deceuninck - Quick Step Álvarom Hodegom a päť sekúnd pred jeho nemeckým tímovým kolegom Jannikom Steimlem Za prvé tri miesta v etape sa udeľujú desať, šesť a štyri bonusové sekundy. Jednoduchá logika hovorí, že ak sa Hodeg v záverečnej etape dostane na stupne víťazov, nesmie skončiť pred Saganom. V opačnom prípade sa celkovým víťazom stane práve 25-ročný Kolumbijčan.Úlohu však môžu zohrať aj šprinty na troch rýchlostných prémiách v Topoľčanoch, Trnave a Borovej, kde sa bude súperiť o tri, dve a jednu sekundu do celkového poradia."Som vlastník žltého aj zeleného dresu, ale je to o sekundách a o ničom nie je rozhodnuté. Záverečná etapa bude ešte veľmi zaujímavá. Kľúčové bude udržať si koncentráciu od začiatku do konca. Deceuninck - Quick Step odtiahol tri etapy a my teraz máme zodpovednosť za poslednú etapu, aby to dobre dopadlo," uviedol Peter Sagan po sobotnej etape s cieľom v Považskej Bystrici.Jeho krajan a zároveň športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach dodal: "Sme spokojní s tým, že máme žltý dres. S takými tesnými rozostupmi v celkovom poradí to bude v nedeľu boj od prvých do posledných metrov."