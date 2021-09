Slovenskí tenisti triumfovali v Davis Cupe nad Čiľanmi, Gombos vybojoval rozhodujúci bod

Výborný return

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - Tenisti Slovenska triumfovali v bratislavskom Národnom tenisovom centre (NTC) v rámci daviscupového súboja I. svetovej skupiny nad čilskými reprezentantmi 3:1. Postúpili tak do kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára , ktorý je na programe vo februári 2022.Po spečatení víťazstva neskrýval obrovské nadšenie Norbert Gombos , ktorý v sobotňajšom dueli s Cristianom Garínom (6:0, 6:1) vybojoval pre slovenské farby rozhodujúci tretí bod."Bola to z mojej strany symfónia. Počas celého zápasu som výborne returnoval, tlačil som ho, nerobil som prakticky žiadne chyby. Dôležité bolo, že ani po zisku prvého setu som nepoľavil v koncentrácii a zostal som verný útočnej hre, ktorá slávila úspech," uviedol najlepší slovenský "singlista" na webe Slovenského tenisového zväzu (STZ) Tridsaťjedenročný rodák z Galanty v daviscupovom stretnutí výborným spôsobom zvládol pozíciu slovenskej jednotky. V piatok si poradil aj s Nicolásom Jarrym a dovedna pre SR získal dva body."Víťazstvo nad Jarrym mi veľmi pomohlo psychicky. Rýchly center v NTC mi vyhovuje, vyhral som na ňom challenger Slovak Open. Videl som v piatok duel Garína s Alexom Molčanom a povedal som si, že na Čiľana by mohla platiť rýchla hra. Určite to bol jeden z mojich najlepších výkonov v kariére. Teší ma, že sme zdolali silného súpera a stále sme v hre o postup na finálový turnaj v Madride," dodal Gombos.Z triumfu mal veľkú radosť aj generálny sekretár STZ Igor Moška . "Gratulujem celému tímu na čele s kapitánom Tiborom Tóthom k skvelému víťazstvu 3:1 nad reprezentáciou Čile! Úžasný výkon Norberta Gombosa v rozhodujúcom zápase proti svetovej sedemnástke Cristianovi Garínovi bol v NTC fantastický tenisový zážitok v skvelej atmosfére a znamenal víťazstvo Slovenska. Je to skvelý úspech celého tímu. Veľmi to chlapcom prajem," skonštatoval dlhoročný tenisový funkcionár.Spomenutému trénerovi Tóthovi sa podarilo dať dohromady najsilnejší možný tím. Figuroval v ňom aj deblový špecialista Filip Polášek , ktorý po vlaňajšom zápase s Českom oznámil ukončenie daviscupovej kariéry."Som rád, že Filip sa vrátil do tímu. S Igorom Zelenayom vo štvorhre potvrdili, že v Davis Cupe sa im spolu darí. Noro Gombos podal proti Garínovi fantastický výkon. Už viackrát som spomínal, že ak má svoj deň, môže zdolať aj top hráčov. Dnes sa to naplno potvrdilo," poznamenal Tóth.