Sagan si musí na debut v drese TotalEnergies počkať, preteky Vuelta a San Juan opäť zrušili pre COVID-19

Umiestnenie v najlepšej desiatke

Zdravie musí zostať najvyššou prioritou

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan mal zažiť súťažnú premiéru v drese francúzskeho tímu TotalEnergies na podujatí Vuelta a San Juan v Argentíne, ale zostalo len pri dobrom úmysle. Tradičné etapové preteky, ktoré sa mali uskutočniť od 30. januára do 6. februára, zrušili druhý rok za sebou v dôsledku pandémie koronavírusu.Momentálne sú to obavy z rýchlo sa šíriaceho variantu omikron, ktorý je niekoľkokrát nákazlivejší ako dosiaľ známe kmene koronavírusu.Preteky Vuelta a San Juan sa prvýkrát uskutočnili v roku 1982 a v roku 2017 sa premiérovo dostali do kategórie UCI 2.1, čo láka mnohé WorldTour tímy. Sagan sa na tomto podujatí zúčastnil v rokoch 2019 a 2020.V dovedna piatich etapách sa umiestnil v najlepšej desiatke, vrátane druhého miesta v 2. etape v roku 2020 a 4. etape 2019.Okrem Sagana pôvodne mierili do Argentíny aj víťaz z roku 2019 Belgičan Remco Evenepoel (QuickStep-AlphaVinyl), či Taliani Filippo Ganna a Elia Viviani (obaja Ineos Grenadiers). Ich tímy budú musieť prehodnotiť súťažný kalendár v úvode sezóny a sústrediť sa skôr na preteky v skorých termínoch vo Francúzsku a Španielsku."Organizátori Vuelta a San Juan s ľútosťou oznamujú, že vzhľadom na nelichotivú zdravotnú situáciu vo svete, ale najmä v predmetnom argentínskom regióne sme sa rozhodli zrušiť toto podujatie s medzinárodnou účasťou. V hre je naďalej možnosť usporiadať preteky iba na regionálnej báze pre domácich cyklistov," uvádza sa vo vyhlásení organizátorov Vuelta a San Juan, cituje ich špecializovaný web CyclingNews.com."Je to smutné rozhodnutie pre nás všetkých, čo máme radi šport. Usporiadanie pretekov v našom regióne by malo aj pozitívny ekonomický dopad. V každom prípade však zdravie ľudí musí zostať prvou a najvyššou prioritou," uviedol športový tajomník provincie San Juan Jorge Chica.Už predtým padli za obeť pandémii koronavírusu úvodné dvoje preteky novej sezóny v Austrálii Tour Down Under a Cadel Evans Great Ocean Race. Rovnako sa neuskutoční ani podujatie Okolo Kulumbie, ale tam zohrali hlavnú úlohu finančné ťažkosti organizátorov vyplývajúce z negatívnych dopadov ochorenia COVID-19 na činnosť miestnych sponzorov.