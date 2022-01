Špekulácie okolo Djokovičovej účasti na Australian Open sú vyriešené, pochválil sa výnimkou od organizátorov

Tenistu zrejme pustili ako nezaočkovaného

Bude najúspešnejším hráčom histórie?

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nejasnosti okolo účasti Novaka Djokoviča na Australian Open budú mať zrejme pozitívny koniec pre mužskú svetovú tenisovú jednotku. Tridsaťštyriročný Srb na Instagrame zverejnil fotografiu, ako čaká s batožinou na letisku na odlet do austrálskeho Melbourne, kde bude v dňoch 17. - 30. januára na programe úvodný grandslamový turnaj sezóny.Djokovič fotografiu doplnil slovami: "Všetko dobré v novom roku všetkým! Prežil som krásne obdobie so svojimi najbližšími. Teraz už cestujem do Austrálie, keďže som dostal výnimku. Poďme na to, rok 2022."Účasť Novaka Djokoviča v Melbourne bola dlho predmetom špekulácií, keďže odmietol zverejniť svoj očkovací status proti koronavírusu. Djokovič od začiatku spustenia očkovacej stratégie zastával názor, že "nechať sa pichnúť" je na subjektívnom zhodnotení každého človeka a nemôže to byť povinnosť.Sám odmietol prezradiť verejnosti, či sa nechal zaočkovať, ale podľa dostupných informácií sa tak nestalo. V takom prípade potrebuje na účasť v Melbourne výnimku od austrálskych organizátorov, ktorú podľa ním zverejnených informácií aj dostal.Austrálčania už začiatkom decembra vyhlásili, že účasť na ich grandslamovom turnaji bude podmienená zaočkovanosťou všetkých hráčov.Djokovič spoločne so Švajčiarom Rogerom Federerom a Španielom Rafaelom Nadalom vlastnia po 20 singlových grandslamových titulov, čo je historické maximum v mužskom tenise.Ak by sa zverencovi Gorana Ivaniševiča a Mariána Vajdu podarilo obhájiť titul v Melbourne Parku, ziskom 21. titulu z "veľkej štvorky" by sa stal najúspešnejším tenistom histórie.