Sagan už na Tour de France 2023 prešiel aj slávny Colombier a neteší sa na víkendové etapy (video)

15.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies zvládol aj piatkovú horskú 13. etapu na 110. ročníku pretekov Tour de France s cieľovým stúpaním na Grand Colombier s dĺžkou 17,4 km a priemerným sklonom 7,1 percenta, do cieľa prišiel v limite na 158. priečke so stratou 25:38 min na víťazného Michala Kwiatkowského (Ineos-Grenadiers).Poľský cyklista po úspešnom samostatnom úniku triumfoval v etape s dĺžkou 138 km pred Belgičanom Maximom van Gilsom (Lotto Dstny) a tretím Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Team Emirates).Pogačar tesne pred cieľom ušiel lídrovi celkovej klasifikácie Dánovi Jonasovi Vingegaardovi (Jumbo-Visma) a skresal jeho náskok na čele súťaže o žltý dres na deväť sekúnd. Tretí zostal Austrálčan Jay Hindley (Bora-Hansgrohe), ktorý stráca na Vingegaarda 2:51 min.Saganovi patrí 135. pozícia s mankom 2:55:30 h na lídra.V bodovacej súťaži o zelený dres sa Slovák nachádza na 45. poste so ziskom 31 bodov, vedie Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s 323 bodmi.Trojnásobný majster sveta zo Slovenska sa opäť nezapojil do bojov na čele pelotónu. Do úniku sa však dostal jeho tímový kolega. "Nejako sa nám podarilo dostať do úniku Pierrea Latoura. Dnes to bolo v pohode, podľa mňa to bude horšie zajtra a v nedeľu. Tour neodpúšťa," zhodnotil 33-ročný Žilinčan trinástu etapu vo videu na facebooku RTVS Šport.V sobotu je na Tour de France 2023 na programe horská 14. etapa s dĺžkou 152 km z Annemasse do Morzine Les Portes du Soleil s piatimi horskými prémiami - jednou tretej kategórie, tromi prvej kategórie a jednou najvyššej kategórie.