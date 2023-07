Sagan aj v ťažkej 12. etape bez problémov splnil limit, v celkovom poradí však klesol (video)

Celkovo je na 134. poste

Piatkový program Tour de France 2023

14.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies zvládol aj štvrtkovú kopcovitú 12. etapu na 110. ročníku pretekov Tour de France s piatimi horskými prémiami, do cieľa prišel v limite na 154. priečke so stratou 27:57 min na víťaza.Po úspešnom samostatnom úniku triumfoval v etape s dĺžkou 169 km z Roanne do Belleville-en-Beaujolais skúsený Španiel Ion Izagirre (Cofidis) o 58 sekúnd pred Saganovým tímovým kolegom Mathieuom Burgaudeauom a tretím Američanom Matteom Jorgensonom (Movistar). Trojnásobný majster sveta zo Slovenska musel od úvodu znášať vysoké tempo jazdcov na čele, ktorým sa dlho nedarilo vytvoriť únik."Mali sme ešte 16 minút k dobru, takže sme mohli ísť aj pomalšie. Najťažšie boli prvé dva kopce, kým sa to všetko trochu upratalo. Potom to už bolo v pohode. Uvidíme, aké to bude v ďalších dňoch. Tí, ktorí sa pretekajú vpredu, asi moc necítia reťaz," zhodnotil 33-ročný Žilinčan dvanástu etapu vo videu na fejsbúku RTVS Šport.Osemnásobný slovenský šampión vo štvrtok nebodoval, a tak mu s 31 bodmi patrí 40. pozícia v súťaži o zelený dres so stratou 292 bodov na vedúceho Belgičana Jaspera Philipsena (Alpecin-Deceuninck). V celkovej klasifikácii sa nachádza na 134. poste s mankom 2:30:46 h na vedúceho Dána Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), ktorý má náskok 17 sekúnd pred Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Team Emirates) a 2:40 min pred tretím Austrálčanom Jayom Hindleym (Bora-Hansgrohe).V piatok je na Tour de France 2023 na programe horská 13. etapa, ktorá meria 138 km a vyvrcholí známym stúpaním na Grand Colombier s dĺžkou 17,4 km a priemerným sklonom 7,1 percenta. Cieľ je v nadmorskej výške 1 501 metrov nad morom.