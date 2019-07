Sagan v 3. etape piaty, vyhral Alaphilippe

Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe sa teší z víťazstva v 3. etape prestížnych cyklistických pretekoch Tour de France, ktorá viedla z belgického mesta Binche do francúzskeho Épernay v pondelok 8. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Épernay 8. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v tretej etape 106. ročníka Tour de France piatu priečku. Z triumfu a zisku žltého dresu pre celkového lídra sa tešil Julian Alaphilippe, ktorý sa odtrhol od pelotónu 15 km pred koncom a svoj sóloúnik doviedol do víťazného konca.Jazdec stajne Deceuninck - Quick Step zvládol 215 km dlhú trať so štartom v belgickom Binche a cieľom vo francúzskom Épernay za 4:40:29 h. Na druhej priečke skončil Austrálčan Michael Matthews (Sunweb) a tretí finišoval Belgičan Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Sagan je na čele bodovacej súťaže.Na pretekárov čakalo 215 km s prevažne rovinatým profilom, no na záverečných 40 km prišli štyri vrchárske prémie a niekoľko ďalších kopčekov. Posledný 500 m pred cieľom bolo navyše do kopca a dávalo tak šancu na triumf viac klasikárom, či Petrovi Saganovi ako čistokrvným šprintérom.Krátko po štarte sa na čele sformoval päťčlenný únik v zložení Tim Wellens, Stephane Rossetto, Yoann Offredo, Anthony Delaplace a Paul Ourselin. Kvinteto si po odjazdení necelých 50 km udržiavalo náskok približne päť minút.Na čele pelotónu udával tempo Tony Martin z tímu Jumbo-Visma, ktorý držal žltý dres. Situácia sa dlho nemenila, po odjazdení 100 km klesol náskok pätice na 4:30 min. Najviac bodov na rýchlostnej prémii zobral Ourselin, Saganovi sa ušlo deväť, keď ho v špurte balíka zdolal len Talian Elia Viviani (Quickstep).O ďalších 20 km spadlo manko pelotónu pod tri minúty. Na čele balíka už pracovali okrem Jumba aj jazdci Quickstepu a ďalších tímov a bolo jasné, že únik neuspeje. Pochopil to aj Wellens, ktorý sa krátko pred prvou vrchárskou prémiou rozhodol zaútočiť a skúsil zabojovať o bodkovaný dres.Dvadsaťosemročný Belgičan to zvládol, keď na prvých troch prémiách Côte de Nanteuil-la-Foret, Côte d’Hautvillers a Côte de Champillon zobral päť bodov.Aj pelotón v kopcoch poriadne zvýšil tempo, ktoré nezvládol Caleb Ewan. Šprintér Lotta Soudal tak prišiel o šancu bojovať o etapové vavríny. Problémy mal aj "žltý" Mike Teunissen, ktorý sa ocitol na konci hlavného balíka, no udržal sa v ňom. Sagan sa pohyboval medzi svojimi tímovými kolegami na čele pelotónu.Wellens predvádzal výborný výkon a aj 17 km pred cieľom mal vyše minútový náskok, nakoniec zdolal ako prvý aj poslednú prémiu 15 km pred koncom na Côte de Mutigny a okrem bodov do vrchárskej súťaže získal aj osem bonusových sekúnd do celkového poradia.Hneď za ňou však zosadol z bicykla, keďže mal technické problémy a jeho únik sa skončil. Takmer v rovnakom momente vyrazil dopredu Julian Alaphilippe. Výborný francúzsky klasikár si načasoval svoj útok perfektne a nikto sa mu nedostal do "háku".Desať kilometrov pred cieľom mal vyše 40-sekundový náskok a na kľukatých cestách vinohradníckeho regiónu Marne, presláveného najmä šampanským, dobrú šancu pobiť sa o triumf a žltý dres.Z pelotónu medzičasom definitívne vypadol Teunissen. Alaphilippe mal päť kilometrov pred koncom stále približne 40 sekúnd na hlavné pole a keď zvládol aj posledný kopec, už ho čakal len dlhý zjazd a záverečný výstup do cieľa. Dvadsaťsedemročný Francúz to nakoniec zvládol a okrem etapového triumfu si vybojoval aj žltý dres. Zajtra je na programe rovinatá 4. etapa z Reimsu do Nancy s dĺžkou 213,5 km.