Slovenská výprava priniesla zo svetových hier v Moskve 15 medailí

Košice 8. júla (TASR) – Výprava slovenských detí, ktoré našu krajinu reprezentovali na Svetových detských hrách víťazov v Moskve, si domov priniesla 15 medailí. Deti z metropoly Ruska pricestovali dnes popoludní vládnym špeciálom, ktorý pristál na košickom letisku.Špeciálne medzinárodné podujatie je venované deťom vo veku od sedem do 16 rokov, ktoré absolvovali náročnú liečbu onkologického ochorenia. Na štadióne a ďalších športoviskách svetoznámeho klubu CSKA Moskva zápolili so svojimi rovesníkmi z 15 krajín.Súťažilo sa v atletike, futbale, streľbe, stolnom tenise, plávaní a v šachu. Výpravu organizačne zabezpečilo občianske združenie Športom k radosti (OZ ŠKR) z Prešova v spolupráci so svojimi partnermi, ktoré realizuje aktivity pre deti po onkologickej terapii.„Sme nesmierne šťastní, že sme sa mohli zúčastniť na takomto prestížnom podujatí. Naše deti majú za sebou boj s chorobou, ktorú dokázali poraziť. Môžeme smelo povedať, že už do Moskvy odlietali ako víťazi a vracajú sa ako víťazi. Sú to bojovníci a domov prinášajú 15 vzácnych kovov z ruských športovísk. Je to povzbudenie pre nich, ale aj pre ďalších, že sa oplatí bojovať,“ konštatovala po prílete predsedníčka OZ ŠKR Monika Brillová.Spresnila, že slovenská výprava domov priniesla päť zlatých, štyri strieborné a šesť bronzových medailí. Zahanbiť sa nedali ani rodičia, ktorí zohrali futbalové stretnutia s účastníkmi z ďalších krajín a ďalšími osobnosťami. Deti a organizátorov výpravy privítali v Moskve na slovenskom veľvyslanectve, kde sa zúčastnili na slávnostnom obede.„Veľmi emotívne bolo slávnostné otvorenie, ktoré bolo tematicky zamerané na víťazstvo nad zákernou chorobou. Okrem toho, že sme našli mnoho priateľov, prinášame si domov nádherné zážitky. Videli sme veľa pamiatok a zažili skvelý kultúrny program,“ dodáva Brillová.Členkou slovenskej výpravy bola aj Zuzana Machová, ktorej syn Martin absolvoval náročnú onkologickú liečbu. Nadšený cestoval do Ruska a domov si prinesie bronzovú medailu z futbalového turnaja. K ďalšiemu vzácnemu kovu v stolnom tenise mal veľmi blízko.„Účasť na tomto podujatí, ale aj úspechy, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť, majú pre Martina nesmierny význam. Zápasil s chorobou, absolvoval liečbu a teraz je silný a schopný súperiť so svojimi rovesníkmi. Nič mu v tom nebráni. Je to obrovské povzbudenie aj pre mňa a nepochybne všetkých rodičov.""Nezabudnem na to odhodlanie a túžbu po víťazstve, ktoré mu žiarili v očiach, keď bojoval o účasť vo finále stolnotenisového turnaja. Nevyšlo to, ale aj tak je pre nás víťazom,“ uzavrela Martinova mama.