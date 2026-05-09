Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Súhlasila by si s niečím dospelým? Talentovaný futbalista si písal nevhodné správy s neplnoletým dievčaťom, klub to vyšetruje
Snímky obrazovky zdieľané na sociálnych sieťach údajne ukazujú španielskeho reprezentanta do 21 rokov, ako si píše s 15-ročným dievčaťom. Anglický klub AFC Bournemouth vyradil Álexa Jiméneza zo ...
9.5.2026 (SITA.sk) - Snímky obrazovky zdieľané na sociálnych sieťach údajne ukazujú španielskeho reprezentanta do 21 rokov, ako si píše s 15-ročným dievčaťom.
Anglický klub AFC Bournemouth vyradil Álexa Jiméneza zo svojho kádra a začal vyšetrovanie pre údajné správania obrancu na sociálnych sieťach.
Klub Premier League potvrdil, že Španiel nebude súčasťou zostavy na sobotňajší (9.5.) duel s Fulhamom. "Klub si je vedomý príspevkov kolujúcich na sociálnych sieťach, ktoré sa týkajú pravého obrancu Jiméneza," uvádza sa vo vyhlásení klubu.
"Chápeme závažnosť záležitosti a momentálne sa všetko vyšetruje. V dôsledku toho Alex nebude zaradený do kádra na zápas Premier League proti Fulhamu a klub sa k tomu v tejto chvíli nebude ďalej vyjadrovať," doplnilo sa vo vyhlásení.
Španiel, ktorý nedávno dovŕšil 21 rokov, odohral v tejto sezóne za Bournemouth 32 zápasov. V tíme je na hosťovaní z AC Miláno, no po aktuálnej sezóne sa to zmení na trvalý prestup po uplatnení klauzuly.
Snímky obrazovky zdieľané na sociálnych sieťach údajne ukazujú španielskeho reprezentanta do 21 rokov, ako si píše s 15-ročným dievčaťom a potom pošle svoju fotografiu z auta s výstižným popisom.
Priznal sa jej, že má rád mladšie ženy a navrhol jej stretnutie, hoci mu neplnoleté dievča viackrát pripomenulo svoj vek. V jednej z správ napísal, že ak by sa stretli, či by súhlasila "s niečím dospelým".
Obranca s hodnotou 21 miliónov eur bol jednou z hviezd Bournemouthu v tomto ročníku, v ktorej by sa tím z južného pobrežia mohol prvýkrát kvalifikovať do Európy. Jímenez strelil aj jeden gól.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
