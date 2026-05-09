 24hod.sk    Šport

09. mája 2026

Súhlasila by si s niečím dospelým? Talentovaný futbalista si písal nevhodné správy s neplnoletým dievčaťom, klub to vyšetruje


Tagy: maloletá osoba Premier League 2025/2026 Vyšetrovanie

Snímky obrazovky zdieľané na sociálnych sieťach údajne ukazujú španielskeho reprezentanta do 21 rokov, ako si píše s 15-ročným dievčaťom.



9.5.2026 (SITA.sk) - Snímky obrazovky zdieľané na sociálnych sieťach údajne ukazujú španielskeho reprezentanta do 21 rokov, ako si píše s 15-ročným dievčaťom.


Anglický klub AFC Bournemouth vyradil Álexa Jiméneza zo svojho kádra a začal vyšetrovanie pre údajné správania obrancu na sociálnych sieťach.

Klub Premier League potvrdil, že Španiel nebude súčasťou zostavy na sobotňajší (9.5.) duel s Fulhamom. "Klub si je vedomý príspevkov kolujúcich na sociálnych sieťach, ktoré sa týkajú pravého obrancu Jiméneza," uvádza sa vo vyhlásení klubu.

"Chápeme závažnosť záležitosti a momentálne sa všetko vyšetruje. V dôsledku toho Alex nebude zaradený do kádra na zápas Premier League proti Fulhamu a klub sa k tomu v tejto chvíli nebude ďalej vyjadrovať," doplnilo sa vo vyhlásení.

Španiel, ktorý nedávno dovŕšil 21 rokov, odohral v tejto sezóne za Bournemouth 32 zápasov. V tíme je na hosťovaní z AC Miláno, no po aktuálnej sezóne sa to zmení na trvalý prestup po uplatnení klauzuly.

Snímky obrazovky zdieľané na sociálnych sieťach údajne ukazujú španielskeho reprezentanta do 21 rokov, ako si píše s 15-ročným dievčaťom a potom pošle svoju fotografiu z auta s výstižným popisom.

Priznal sa jej, že má rád mladšie ženy a navrhol jej stretnutie, hoci mu neplnoleté dievča viackrát pripomenulo svoj vek. V jednej z správ napísal, že ak by sa stretli, či by súhlasila "s niečím dospelým".

Obranca s hodnotou 21 miliónov eur bol jednou z hviezd Bournemouthu v tomto ročníku, v ktorej by sa tím z južného pobrežia mohol prvýkrát kvalifikovať do Európy. Jímenez strelil aj jeden gól.


Zdroj: SITA.sk - Súhlasila by si s niečím dospelým? Talentovaný futbalista si písal nevhodné správy s neplnoletým dievčaťom, klub to vyšetruje © SITA Všetky práva vyhradené.

Úctyhodný výkon Wembanyamu. Mladá hviezda graduje formu v prvom play-off v NBA – VIDEO

