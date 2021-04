Sagan vyladí formu vo Švajčiarsku, generálkou na Giro d’Italia budú preňho preteky Okolo Romandie

Preteky začínajú koncom apríla

Úvod sezóny poznačil koronavírus

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Generálkou Petra Sagana pred májovým štartom na pretekoch Giro d'Italia bude účasť na podujatí Okolo Romandie vo Švajčiarsku. Tridsaťjedenročný Žilinčan pôsobiaci v tíme Bora-Hansgrohe sa v roku 2021 druhýkrát v kariére predstaví na talianskej Grand Tour naplánovanej od 8. do 30. mája.Ešte predtým sa pokúsi vyladiť formu v neďalekom Švajčiarsku, kde sa tradičné etapové preteky budú jazdiť od 27. apríla do 2. mája."Ahoj fanúšikovia pretekov Okolo Romandie! Pamätáte si na mňa? V roku 2010 som na tomto podujatí skončil druhý v prológu, vyhral etapu vo Fleurieri a dva dni som mal na sebe žltý dres. No a odvtedy som vyhral aj nejaké iné preteky. Návrat na tie vaše mi dáva priestor na ďalšie úspechy. Teším sa, že sa čoskoro opäť uvidíme," napísal Sagan na svojom facebooku.Začiatok aktuálnej sezóny trojnásobného svetového šampióna Petra Sagana poznačil koronavírus, ktorým sa nakazil počas prípravného obdobia.V úvode marca štartoval na etapových pretekoch Tirreno-Adriatico, po nich v Taliansku finišoval štvrtý na prvej monumentálnej klasike sezóny Miláno-San Remo.Odtiaľ zamieril do Španielska a týždeň súťažil na podujatí Okolo Katalánska, kde vyhral 6. etapu s cieľom v Mataró. Zatiaľ naposledy sa 4. apríla predstavil na slávnej belgickej klasike Okolo Flámska. O víťazstvo tam nebojoval, skončil pätnásty.