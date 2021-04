Sto dní pred začiatkom letnej olympiády v Tokiu má Slovensko zatiaľ istých dvadsať miesteniek

Rátali zhruba s päťdesiatkou

Pandémia komplikuje aj prípravu

Vodným slalomárom zrušili kempy



OH v Tokiu



isté miestenky pre Slovensko (zdroj: SOŠV)



Športová streľba (7)

Trap aj mix trap muži (2): Erik Varga, ???

Trap aj mix trap ženy (2): Zuzana Rehák Štefečeková, ???

Skeet ženy (1): Danka Barteková

Vzduchová pištoľ muži (1): Juraj Tužinský

Vzduchová puška muži (1): Patrik Jány



Rýchlostná kanoistika (5)

K1 muži na 1000 m (1): ???

K4 muži na 500 m (4): ???, ???, ???, ???



Vodný slalom (3)

K1 muži (1): Jakub Grigar

C1 muži (1): ???

K1 ženy (1): ???



Cyklistika (2)

Cestná cyklistika muži (2): ???, ???



Atletika (1)

Chôdza na 50 km muži (1): Matej Tóth



Športová gymnastika (1)

Viacboj ženy (1): Barbora Mokošová



Stolný tenis (1)

Dvojhra muži (1): Wang Jang



13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Rovných 100 dní pred plánovaným štartom OH v japonskom Tokiu (23. júla do 8. augusta 2021) má Slovensko istotu zatiaľ 20 miesteniek v súťažiach pod piatimi kruhmi.Do Tokia odcestuje sedem reprezentantov SR v športovej streľbe, zatiaľ piati majú právo štartu v rýchlostnej kanoistike, traja vo vodnom slalome, dvaja v cestnej cyklistike a po jednom v atletike, športovej gymnastike a stolnom tenise.Mnoho ďalších ešte má možnosť zabojovať o olympijskú miestenku, pretože vo väčšine odvetví stále prebieha kvalifikačný proces a miesta budú rozdelené na plánovaných kvalifikačných turnajoch, športovci ich môžu získať splnením predpísaného limitu alebo na základe rebríčkového postavenia."Pôvodne sme kalkulovali, že by sa ich mohlo kvalifikovať zhruba 50 až 55. Situácia je však zložitá. Príprava mnohých našich športovcov sa v dôsledku pandémie veľmi skomplikovala. A došlo aj k zrušeniu mnohých kvalifikačných podujatí, takže sa účastníci budú oveľa viac vyberať na základe rebríčkového postavenia. Dnes to vidím tak, že budeme radi, ak vo výprave budeme mať 45 športovcov,“ cituje vedúceho slovenskej výpravy Romana Bučeka oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Pandémia koronavírusu komplikuje Slovákom nielen kvalifikačný proces, ale aj prípravu na OH. Mnohí slovenskí športovci totiž pred Tokiom plánovali kempy v zahraničí, väčšinou priamo v Japonsku."Viem, že stolní tenisti od pôvodných plánov kempu v Gifu upustili. Mám informáciu, že niečo si po zväzovej línii vybavujú karatisti aj džudisti, ale v týchto dvoch športoch zatiaľ nemajú kvalifikovaných športovcov," ozrejmil Buček a webe olympic.sk a pokračoval: "SOŠV dlhodobo priamo vstupuje do prípravy tréningových kempov atlétov a rýchlostných kanoistov. Atléti budú mať kemp v kampuse Meikai Univerzity v mestečku Urajasu, čo je predmestie Tokia. Podľa posledných informácií však budú mať k dispozícii na užívanie menej športovísk, než mali mať pred rokom. Majú priletieť vo dvoch skupinách (17. a 22. júla). Jednotliví atléti by sa do Olympijskej dediny mali premiestniť až krátko pred ich súťažami. Rýchlostní kanoisti plánujú kemp v Omigawe a v Katori City v prefektúre Čiba. Tiež majú priletieť vo dvoch skupinách - 12. a 19. júla. Tieto kempy sa zdajú byť realizovateľné, ale isté je, že výpravy atlétov aj rýchlostných kanoistov na nich budú musieť splniť veľmi náročné podmienky."Situácia sa výrazne skomplikovala reprezentantom SR vo vodnom slalome, ktorí plánovali hneď niekoľko kempov v dejisku OH. Japonci ich však kvôli pandémii zrušili."Podľa posledných informácií umožnia vodným slalomárom zo sveta trénovať na olympijskej trati až od 1. do 19. júla. Budú však musieť bývať v hoteli a budú podliehať odlišnému režimu, než je olympijský. Oficiálne otvorenie kanála sa uskutoční až 20. júla. V tom čase už budú môcť bývať v dedine. O organizačných veciach teraz komunikujeme so zväzom. Zatiaľ nie je celkom jasné, aké karanténne predpisy sa na slalomárov budú vzťahovať, ani kedy si budú musieť aktivovať dve mobilné aplikácie, ktoré všetci akreditovaní na OH zo zahraničia musia používať už 14 dní pred odletom do Japonska. Toto ešte musíme zistiť,“ dodal Buček.Pandémia ochorenia COVID-19 nekomplikuje len prípravu Slovákov, ale aj športovcov z iných krajín. A tiež plány organizátorov. O tom, ako napokon bude prestížne podujatie vyzerať, rozhodnú okolnosti, ktoré sa priebežne menia.