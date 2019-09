Sagan zabojuje o titul majstra sveta, Baška: Veľkú rolu zohrá počasie

Peter Sagan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Leeds 27. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan zabojuje v nedeľu o rekordný štvrtý titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom. Po skompletizovaní zlatého hetriku v roku 2017 v Bergene sa vlani na náročnej horskej trati v Innsbrucku do cieľa nedostal, no profil trasy v anglickom grófstve Yorkshire ho znovu pasuje medzi najväčších favoritov na triumf, čím by sa so štyrmi zárezmi osamostatnil na čele historických tabuliek. Oproti nórskemu šampionátu mu síce budú asistovať iba traja krajania, no prvé dva tituly vyhral len s dvomi pomocníkmi.Sagan zvolil podobnú prípravu ako v predchádzajúcich rokoch a do dejiska šampionátu sa presunul len dva dni pred pretekmi. Dobrú formu ukázal v Kanade, kde obsadil druhé miesto na GP Quebec, zdolal ho len Austrálčan Michael Matthews. O dva dni neskôr skončil 18. na GP Montreal a generálku na šampionát absolvoval počas uplynulého víkendu na dvoch klasikách v Belgicku. Na Primus Classic obsadil 27. a na Gooikse Pijl 25. miesto, v oboch prípadoch však v závere pomáhal tímovému kolegovi z Bora-Hansgrohe Pascalovi Ackermannovi, ktorého doviedol k druhému respektíve prvému miestu.napísal na svoj facebookový profil.Premiérový titul získal v roku 2015 v americkom Richmonde, keď v závere unikol súperom a svoje sólo dotiahol až do cieľa. O rok neskôr ho obhájil v katarskej Dauhe, kde sa presadil v hromadnom špurte. Zlatý hetrik v sérii, ktorý dosiahol ako prvý v histórii, dovŕšil v roku 2017 v nórskom Bergene. Vlani v Innsbrucku sa na náročnej horskej trati nezapojil do boja o medaily, ale v Yorkshire má opäť šancu na štvrté zlato, čím by sa osamostatnil na čele historických tabuliek.Pri všetkých troch triumfoch bol jeho brat Juraj, pred dvomi rokmi sa do tímu pridal druhý kolega z Bory-Hansgrohe Erik Baška, obaja budú slovenskému lídrovi k dispozícii aj v nedeľu. Nováčik je Ján Andrej Cully z Dukly Banská Bystrica, ktorý sa ako jediný Slovák predstavil aj v časovke mužov elite. Obsadil v nej 46. miesto s takmer dvanásťminútovou stratou na víťazného Austrálčana Rohanna Dennisa, ktorý obhájil svoj vlaňajší titul.Organizátori MS pripravili v Yorkshire zvlnenú trať s dĺžkou až 285 km, v tohtoročnom programe World Tour bola dlhšia len slávna klasika Miláno - San Remo (291 km), Sagan na nej skončil na štvrtom mieste. Štart je v Leedsi, odkiaľ sa cyklisti vydajú na 187 km dlhú časť po celom grófstve s tromi stúpaniami na Cray Hill (4,9 km, 4%), Buttertubs Hill (5,8 km, 5,2%) a Grinton Moor Hill (4,4 km, 5,3%). Následne dorazia do cieľového mesta Harrogate, kde ich čaká sedem 14-kilometrových okruhov. V každom z nich musia prekonať stúpanie na Harlow Moor (1,2 km, 5,2%), kde sa môže niekto zo silných klasikárov pokúsiť o únik. Záverečné tri kilometre do cieľa sú prevažne rovinaté, na posledných asi dvesto metroch sa cesta mierne zdvíha. Karty môže poriadne zamiešať počasie, ktoré už v predchádzajúcich dňoch ovplyvnilo dianie na šampionáte. Predpovede na nedeľu hovoria o vytrvalom daždi a silnom vetre, pričom teplota by nemala prekročiť 15 stupňov Celzia.Aj podľa Bašku bude dôležité, ako sa kto vyrovná s náročnými poveternostnými podmienkami.povedal najlepší domáci pretekár na 63. ročníku Okolo Slovenska. Baška verí, že slovenská výprava je dobre pripravená a Peter Sagan bude bojovať o popredné umiestnenia.dodal.Okrem Sagana si brúsi zuby na titul viacero pretekárov z tradičných cyklistických krajín. Veľmi silný tím postavili opäť Belgičania, ktorí vsadili na dvoch lídrov - Grega van Avermaeta a Philippea Gilberta.povedal pre TASR celkový víťaz Okolo SR Yves Lampaert. Belgičania majú v tíme aj hviezdneho mladíka Remca Evenepoela, ktorý bol strieborný v časovke. Holanďania vsádzajú na supertalentovaného Mathieua van der Poela, Francúzi na všestranného Juliana Alaphilippea, ktorý tento rok nosil 14 dní žltý dres na Tour de France. Austráliu povedie opäť Saganov dlhoročný konkurent Michael Matthews, Taliani veria Matteovi Trentinovi. Podľa odborníkov má dobrú šancu aj Kazach Alexej Lucenko, ktorý zažíva jednu z najlepších sezón v kariére, v domácich farbách by mal bojovať o popredné priečky šprintér Ben Swift. Titul obhajuje Španiel Alejandro Valverde, tridsaťdeväťročný veterán je špecialista na kopce, no počas svojej dlhej kariéry už mnohokrát ukázal, že je nevyspytateľný a dokáže sa presadiť na akejkoľvek trati.