Tottenham predĺžil zmluvu so Sissokom do roku 2023

Moussa Sissoko z Tottenham Hotspur (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur predĺžil zmluvu so stredopoliarom Moussom Sissokom. Francúzsky reprezentant by tak mal v londýnskom klube pôsobiť až do leta 2023."Som pyšný, že som mohol predĺžiť zmluvu s klubom. Znamená to, že má vo mňa dôveru," citovala agentúra AFP 30-ročného futbalistu, ktorý je jednou z opôr výberu trénera Mauricia Pochettina. Sissoko prišiel do Tottenhamu v roku 2016 z Newcastle a za Spurs odohral 132 zápasov. Po absencii na MS 2018 v Rusku sa opäť dostal aj do francúzskej reprezentácie.