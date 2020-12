Sagana môžu čakať v tíme Bora-Hansgrohe počas Tour de France iné úlohy ako doposiaľ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan možno bude mať v tíme Bora-Hansgrohe počas budúcoročných pretekov Tour de France iné úlohy ako doposiaľ. V nemeckom zoskupení údajne plánujú, aby 7-násobný víťaz bodovacej súťaže prenechal svoje miesto v klasických finišoch pre Pascala Ackermanna a sústredil sa na ťažšie koncovky etáp. Referuje o tom portál rowery.org s odvolaním sa na Radsport News. Emanuel Buchmann , štvrtý v celkovej klasifikácii na vlaňajšej "starej dáme", by sa mal v nasledujúcom roku zamerať na Giro d´Italia , kde by mal byť lídrom nemeckého tímu. Buchmannovo presunutie na preteky na Apeninskom polostrove by mohlo pre vedenie tímu predstavovať vhodný krok, ako vyriešiť zloženie 8-člennej nominácie na Tour de France.Podľa spomenutých zdrojov sa dá očakávať, že lídrami Bory vo Francúzsku by mohli byť spomenutí Ackermann so Saganom. Prvý menovaný údajne dostal sľub od šéfa tímu Ralpha Denka, že v roku 2021 zažije premiéru na francúzskych cestách, pričom by ho mohli podporovať tímoví kolegovia Rüdiger Selig, Michael Schwarzmann a možno aj Andreas Schillinger. Saganovi by zas mali "kryť chrbát" Daniel Oss alebo Marcus Burghardt.Bora-Hansgrohe údajne plánuje nominovať na Tour de France aj jedného alebo dvoch vrchárov, ktorí by mohli súťažiť bez akéhokoľvek tlaku, zatiaľ čo výsledky sa budú očakávať predovšetkým od Ackermanna a Sagana.