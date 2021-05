Sagana pomýlil v 2. etape na Giro d´Italia banner, s konkurenciou začali šprintovať omnoho skôr

aktualizované 9. mája, 17:54



Štvorminútový náskok

Prví boli domáci

V záver sa cyklisti zoskupili

9.5.2021 (Webnoviny.sk) -Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa v 2. etape na cyklistických pretekoch Giro d'Italia dostal do záverečného šprintu pelotónu, ale na víťazstvo nemal nárok. Sagan skončil v technickom dojazde v Novare piaty, z víťazstva sa tešil Belgičan Tim Merlier vo farbách tímu Alpecin-Fenix.Dvadsaťosemročný Merlier si pripísal víťaznú premiéru na pretekoch Grand Tour, tím Alpecin-Fenix zasa debutuje na Gire. Druhý skončil Talian Giacomo Nizzolo vo farbách Qhubeka ASSOS a tretí bol ďalší Talian Elia Viviani (Cofidis, Solutions Crédits).Filippovi Ganovi z tímu Ineos Grenadiers stačilo dvadsiate miesto, aby si udržal ružový dres lídra pretekov. Pred krajanom Edoardom Affinim (Jumbo-Visma) má náskok 13 sekúnd. Tretí je s mankom 16 sekúnd Nór Tobias Foss.Druhá etapa sa odohrávala na trase Stupinigi - Novara (179 km) a podľa papierových predpokladov mala byť jednou zo siedmich či ôsmich, v ktorej sa očakával šprintérsky záver. A to aj nakoniec bolo.Etapu mierne ovplyvnil únik trojice Talianov: Filippa Taglianiho (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberta Marengu (Bardiani-CSF-Faizane) a Vincenza Albaneseho (EOLO-Kometa). Ušli už po pár kilometroch po štarte a vypracovali si aj vyše štvorminútový náskok.Na jedinej vrchárskej prémii IV. kat. na 95. km v Montechiaro d'Asti sa zo zisku troch bodov do vrchárskej súťaže tešil Albanese. Neskôr však menil bicykel a práve jeho pelotón dostihol skôr ako zostávajúcich dvoch členov úniku.Prvá šprintérska etapa na Giro d'Italia 2021 priniesla 40 km pred cieľom jeden bizarný moment. Rýchli muži vrátane Petra Sagana bojovali o prvé body do súťaže o cyklámenový dres, ale začali šprintovať skôr ako bolo potrebné. Pomýlil ich "banner" označujúci métu 40 km pred cieľom, pričom oni si mysleli, že už ide o body na rýchlostnej prémii.Správny transparent označujúci prémiu v Tricerre prišiel až o niekoľko sto metrov ďalej a zo šiestich bodov za tretie miesto sa tešil Kolumbijčan Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates). Vykoľajený Sagan po druhý raz už poriadne nešprintoval a zaradil sa až na šiestu priečku so ziskom 3 bodov.Prvé dve pozície na rýchlostnej prémii patrili mužom v úniku - Talianom Filippovi Taglianimu (Androni Giocattoli-Sidermec) a Umbertovi Marengovi (Bardiani-CSF-Faizane). Pred Saganom skončili aj ďalší dvaja Taliani Elia Viviani (Cofidis, Solutions Crédits! a Andrea Pasqualon (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).Cyklisti v rámci 2. etapy na Giro d'Italia na trase Stupinigi - Novara (179 km) absolvovali ešte jednu šprintérsku prémiu na 155. km vo Vercelli, tam sa však bojovalo o bonifikačné sekundy v cieli etapy.Na túto špeciálnu prémiu sa už v čase dostihnutého úniku skoncentrovali pretekári pre celkové poradie. Zvíťazil na nej líder priebežnej klasifikácie Talian Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a pripísal si tri bonusové sekundy. Dve sekundy získal Belgičan Remco Evenepoel a jednu Talian Gianni Moscon.V záverečných 20 km už bol celý "balík" cyklistov pohromade a v závere sa v Novare očakával hromadný finiš pelotónu. Ten sa aj odohral. Do posledných troch kilometrov sa rútil pelotón už veľkou rýchlosťou a šprintérske tímy hľadali čo najlepšie pozície pre svojich lídrov. Veľké šprintérske vlaky však reálne nefungovali.Dopredu sa dral aj Austrálčan Caleb Ewan, ktorý sa nesústredil na šprintérsku prémiu, len na etapovú koncovku. V závere sa však nepresadil. Kilometer pred cieľom sa na špici objavil Saganov kolega Daniel Oss, ale Slováka za sebou veľmi nepotiahol.Do posledných štyroch stoviek metrov Sagan šprintoval zo siedmeho - ôsmeho miesta a v samom závere po výjazde z poslednej zákruty sa už stačil posunúť na konečnú piatu priečku. Z víťaznej premiéry na Gire sa tešil Tim Merlier