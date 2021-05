Slovan Bratislava zahodil ďalšiu šancu na obhajobu titulu, s Dunajskou Stredou prehral 0:1

Bratislavčanom stačila remíza

Divkovič vyťažil zo skvelej prihrávky

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nevyužili ani tretiu či štvrtú možnosť na zisk majstrovského titulu vo Fortuna lige v sezóne 2020/2021. V zápase ôsmeho kola nadstavby skupiny o titul úradujúci majster doma prehral s FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:0).Jediný uznaný gól stretnutia padol v 77. min z kopačky chorvátskeho útočníka hostí Marka Divkoviča. Domáci síce neskôr vyrovnali Rafaelom Rataom, ale brazílsky útočník stál v ofsajde, čo potvrdil hlavnému rozhodcovi systém VAR. V poslednej šiestej minúte nadstaveného času moldavský legionár v službách Dunajskej Stredy Ion Nicolaescu síce strelil gól na 2:0 pre hostí, ale ani ten pre postavenie mimo hry neplatil.Slovanu stačila na obhajobu slovenského titulu remíza, ktorú však napriek dobrému výkonu nedosiahol. Zverenci Darka Milaniča majú dve kolá pred koncom súťaže na čele tabuľky náskok 4 bodov pred hráčmi Dunajskej Stredy. Najbližšie sa Slovan v sobotu 15. mája predstaví v Zlatých Moravciach a Dunajská Streda v Trenčíne.V súboji prvých dvoch tímov tabuľky sa zrodilo niekoľko skvelých gólových príležitostí na oboch stranách, ale gól nepadol ani jeden. V prvom polčase hráči až trikrát opečiatkovali konštrukciu bránky. Na strane Slovana mieril do brvna v 19. min Vernon de Marco a v 39. min hlavička Dávida Strelca skončila na ľavej žrdi Jedličovek bránky.O tri minúty neskôr sa zatriasla bránka Slovana po tvrdej strele Dominika Kružliaka do brvna a krátko predtým hosťujúci Abdulrahman Taiwo z veľkého uhla tesne minul priestor troch žrdí Slovana. Po zmene strán sa v 63. min pískal pokutový kop po faule Niklasa Sommera na Rafaela Rataa, ale hlavný rozhodca po dohovore videoasistenta penaltu odvolal a nariadil priamy kop spoza šestnástky.Po viacerých príležitostiach domácich prišiel úder hostí. V 77. min si Marko Divkovič výborne nabehol za chrbát obrany Slovana a oblúčikom povedľa vybiehajúceho Michala Šullu otvoril skóre. Chorvátsky útočník okrem vlastnej šikovnosti vyťažil aj zo skvelej prihrávke Erica Ramíreza.V 84. min hráči Slovana predsa len strelili gól, ale Rafael Ratao po hlavičke Vernona de Marca zbytočne dokopával loptu do odkrytej bránky a bol v ofsajde. Hlavnému arbitrovi Očenášovi to potvrdil až videorozhodca.Radosť belasých bola predčasná a keďže gól do bránky hostí napriek tlaku domácich nepadol ani v šiestich minútach nadstaveného času, o majstrovskom titule sa v najvyššej slovenskej súťaži stále nerozhodlo.