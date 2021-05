Sagana si za víťaza 10.etapy Giro d´Italia správne tipla aj dánska mačka, vyberala zo šiestich možností

Mená s pochúťkou

Zvýšil náskok pred Gaviriom

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Počas majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2010 sa nečakane jednou z hviezd šampionátu stala chobotnica, ktorá správne predpokladala výsledky siedmich zápasov Nemecka a vo finále dopriala titul Španielsku.Hlavonožec Paul sa vtedy stal celosvetovou celebritou, španielsky predseda vlády José Luis Zapatero mu dokonca ponúkol štátnu ochranku a minister priemyslu Miguel Sebastian mu zabezpečil pokojný život v Španielsku.O jedenásť rokov neskôr sa majiteľ istej dánskej mačky rozhodol, že bude predpovedať víťazov etáp Giro d'Italia a v 10. etape správne určila za víťaza Petra Sagana. Peter Lindegren si vytipoval šiestich cyklistov, ktorí by mohli vyhrať krátku šprintérsku etapu s cieľom vo Folignu. Na papieriky s menami Fernando Gaviria, Tim Merlier, Peter Sagan, Davide Cimolai, Elia Viviani a Giacomo Nizzolo rozmiestnil kúsky mačacej pochúťky.Potom vyzval svojho čierneho miláčika, aby sa rozhodol pre jednu z nich a mačka si vybrala pochúťku so Saganom."Vybrala si a zjedla, čo tam mala. Bolo to aj podľa môjho gusta, lebo Sagan je dosť dobrý cyklista. Moja mačka je ešte lepšia ako slávna chobotnica, lebo tá si zakaždým vyberala iba z dvoch možností," vyhlásil Peter Lindegren, ktorý má na twitteri uvedené novinár vo výslužbe. Peter Sagan sa vďaka druhému etapovému triumfu na Giro d'Italia v kariére dostal aj na čelo bodovacej súťaže.V boji o cyklámenový dres má náskok 17 bodov pred Kolumbijčanom Fernandom Gaviriom a Talianom Davidem Cimolaiom. V utorok je na 104. ročníku Giro d'Italia prvý voľný deň, v stredu čaká na pelotón 162 km z Perugie do Montalcina so zvlneným profilom a dvoma horskými prémiami III. kategórie v závere."Teším sa z víťazstva v etape, ale stále máme pred sebou druhú polovicu pretekov. Urobím všetko, čo bude v mojich silách v bodovacej súťaži. Pôjdem deň po dni a uvidím, čo sa bude dať urobiť," citovali svetové cyklistické weby Petra Sagana.