Deceuninck túži po belgickom víťazovi Tour de France, Quick-Step bude naďalej sponzorom tímu

Poistili sa na pár rokov dopredu

Dosť času na dosiahnutie cieľov

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Najlepší cyklistický tím súčasnosti Deceuninck-Quick-Step bude vo svetovom pelotóne hrať prvé husle minimálne ďalších šesť rokov. Belgický tím pod vedením charizmatického šéfa Patricka Lefevera sa dohodol na predĺžení spolupráce do konca roka 2027 so svojom titulárnym sponzorom - spoločnosťou Quick Step."Quick Step máme po svojom boku už 23 rokov, dlhšiu sponzorskú zmluvu si počas svojho života nepamätám. Predĺžením spolupráce o šesť rokov sa kvalita nášho tímu môže naďalej zlepšovať," uviedol 66-ročný Lefevere podľa webu sporza.be. "Za normálnych okolností obnovujeme zmluvy po dvoch až troch rokoch. V našom biznise však ide všetko veľmi rýchlo, a tak sme sa rozhodli poistiť na pár rokov dopredu," dodal cyklistický mág.Podľa Lefevera jeho tím štedro podporovaný výrobcom laminátových a drevených podláh bude naďalej túžiť po víťazstvách vo všetkých druhoch cyklistických pretekov na ceste. Družstvo s mnohými kvalitnými klasikármi, vrchármi aj šprintérmi má aj jeden špeciálny cieľ, ktorý mu zatiaľ uniká - celkový triumf belgického cyklistu na Tour de France. "Každý sníva o víťazstve Belgičana na Tour de France. Urobíme všetko pre to, aby sa to v najbližších šiestich rokoch stalo," doplnil LefevereNepriamo mal na mysli najmä 21-ročného Remca Evenepoela, jeden z najväčších talentov svetovej cestnej cyklistiky a aktuálne druhého muža celkového poradia Giro d'Italia. Evenepoel má s tímom Deceuninck-Quick-Step zmluvu do roku 2026. "Som hrdý na to, že hlavný sponzor predĺžil zmluvu. Dodáva mi to motiváciu nielen na najbližšie týždne a mesiace, ale aj roky. Budem mať dosť času na dosiahnutie spoločných veľkých cieľov," priznal Evenepoel.Nedávno sa na cyklistických weboch objavili špekulácie, že Deceuninck - Quick-Step by mohol v najbližších sezónach posilniť aj slovenský cyklista Peter Sagan . Trojnásobnému majstrovi sveta a aktuálne lídrovi bodovacej súťaže na Giro d'Italia sa tento rok končí zmluva v nemeckom družstve Bora-Hansgrohe a čoskoro by mal byť známy jeho nový, resp. staronový zamestnávateľ.