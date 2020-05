Saganov kolega Buchmann s novým rekordom, do výšky Everestu vystúpal za sedem a pol hodiny

Pomohla podpora fanúšikov

Výzvu absolvovali aj ďalší

30.5.2020 - Nemecký cyklista tímu Bora-Hansgrohe Emanuel Buchmann je nový rekordér v zdolaní Výzvy Everest. Spolujazdec Petra Sagana sa vyšplhal na bicykli do výšky Mount Everestu / 8848 m /. Potreboval na to 7 hodín a 28 minút, predchádzajúci rekord amerického horského cyklistu Keegana Swensona bol 7:42 h.Štvrtý muž vlaňajšej Tour de France pre svoj rekordný pokus použil 11,6 km dlhé stúpanie neďaleko rakúskeho Ötztalu. Absolvoval ho takmer osemkrát, kým nedosiahol požadovaný počet nastúpaných metrov 8848. Celkovo absolvoval 162,19 km, stúpal rýchlosťou 1500 m/h a pri klesaní dosiahol maximálnu rýchlosť 75,3 km/h.Nemecký cyklista začal stúpať z Ötzu, ale po prvom zdolaní kopca zišiel na druhú stranu a ďalšie stúpanie už absolvoval z viac strmej strany z Haimingbergu."Bola to jedna z najťažších vecí, aké som kedy urobil. Nečakal som, že ku koncu to bude až tak bolieť. Na začiatku som našiel správny rytmus a neskôr som sa rozhodol pre vyššie tempo. Po 7000 m som začal cítiť svaly. A keďže nie som zvyknutý až na takú porciu výškových metrov, začalo to veľmi bolieť. Najťažší bol posledný kilometer. Boli tam však aj nejakí fanúšikovia. Ich podpora mi pomohla dostať sa do cieľa. Som rád, že sa mi podarilo zlomiť rekord, ale toto nemá s normálnou súťažou nič spoločné. Urobil som to preto, lebo som na to mal čas a chcel sa otestovať pred Tour de France," uviedol Emanuel Buchmann v tlačovej správe tímu Bora-Hansgrohe.Úspešný pokus 27-ročného Buchmanna mal aj výrazný charitatívny rozmer. Prostredníctvom darcovskej platformy gofundme.com získaval peniaze pre projekt Deutsche Kinderhilfwerk, ktorý počas pandemickej situácie s novým koronavírusom podporuje deti zo slabšieho sociálneho prostredia.Aktuálne sa tam už vyzbieralo 15 035 eur, Buchmannovou ambíciou bolo získať 10 eur na každý výškový meter, teda dokopy 88 480 eur."Vybral som si Deutsche Kinderhilfswerk. Som presvedčený o tom, že deti si v čase koronakrízy zaslúžia väčšiu pozornosť, než aká sa im venuje. Akcia sa nekončí, platforma na darovanie peňazí naďalej funguje," vysvetlil Buchmann, cituje ho aj portál Cyclingnews.Výzvu Everest pred Buchmannom absolvovalo aj niekoľko ďalších cyklistov. Americký mladík Kevin Vermaerke z tímu Hagens Berman Axeon to stihol za 8:19 h.Niekdajší skvelý šprintér Brit Mark Cavendish (Bahrain McLaren) to na cyklistickom trenažéri pomocou aplikácie Zwift zvládol za 10:37 h, ďalší profesionáli Luke Rowe (Ineos) a Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) potrebovali vyše 11 hodín.Najrýchlejšou ženou, ktorá na bicykli vyšliapala 8848 m výškových metrov, je Američanka Katie Hallová. Časom 10 hodín a 1 minúta pokorila ženský rekord o takmer dve a pol hodiny.