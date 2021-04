Saganov súper sa chystá do dôchodku, nepresvedčí ho ani dobrá ponuka tímov

Rád by ostal pri cyklistike

Najúspešnejší spomedzi aktívnych jazdcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký cyklista André Greipel má pred sebou už len necelé dve sezóny aktívnej športovej kariéry. Tridsaťosemročný rodák z Rostocku sa totiž rozhodol po nasledujúcej sezóne nadobro opustiť profipelotón, v lete 2022 totiž oslávi už 40 rokov."Vždy som vravieval, že keď sa môj vek bude začínať štvorkou, tak už nebudem sedávať na bicykli. A toho sa držím," povedal Greipel pre nemecký magazín Saarländische Rundfunk, upozornil na to web cyclingnews.com.Nemec tiež zdôraznil, že nič na tom nezmení ani prípadná dobrá ponuka od niektorého z tímov. "Neprijal by som ju. Určite nie," poznamenal Greipel. Verí však, že pri cyklistike zostane v inej pozícii. "Rád by som pokračoval v tejto sfére, aby som mohol nadobudnuté skúsenosti odovzdávať mladším jazdcom," dodal.André Greipel počas doterajšej kariéry vyhral jedenásť etáp na Tour de France, ďalších sedem na Giro d'Italia a štyri na španielskej Vuelte. Z majstrovstiev sveta má bronz z cestných pretekov s hromadným štartom z Kodane 2011. Ako upozornil web cyclingnews.com, Greipel je so 156 víťazstvami najúspešnejším spomedzi stále aktívnych jazdcov. Neohrozeným lídrom historických rebríčkov je Belgičan Eddy Merckx a jeho 284 triumfov.Elitný šprintér Greipel do proficyklistiky vstúpil v roku 2006 v tíme T-Mobile, neskôr jazdil aj za zoskupenia Omega Pharma-Lotto, Arkéa-Samsic a aktuálne pôsobí v stajni Israel Start-Up Nation.