Video: Bon Jovi vydali nový videoklip k singlu „Story Of Love“

Video je inšpirované textom skladby a ukazuje čriepky z rodinného života skladateľa Jona Bon Joviho cez predtým nezverejnené rodinné fotografie a domáce videá.

„Hoci som Story Of Love písal o svojej rodine, dúfam, že keď si ľudia pieseň vypočujú a pozrú sa na video, uvidia seba a svoju rodinu,“ povedal Bon Jovi.

Bon Jovi

Počas slávnej kariéry trvajúcej viac ako tri desaťročia si Bon Jovi od svojho vzniku v roku 1983 vybojovali miesto medzi najväčšími svetovými rockovými kapelami a boli uvedení aj do Rock’n‘rollovej siene slávy (Rock and Roll Hall of Fame). Na svojom konte majú viac ako 130 miliónov predaných albumov po celom svete a rozsiahli katalóg hitov. Skupina vypredala tisíce štadiónových koncertov vo viac ako 50 krajinách sveta pre viac než 35 miliónov fanúšikov. Výťažok zo vstupného na koncerty Bon Jovi len ta posledné desaťročie presiahol jednu miliardu dolárov.

Bon Jovi – Story Of Love: