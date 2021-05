Saganov tímový kolega predĺžil pred Giro d’Italia zmluvu, Bora má stále veľký cieľ

Cieľom je pódiové umiestnenie na TdF

Najlepšie roky má pred sebou

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký cyklista Emanuel Buchmann (28) predĺžil zmluvu s tímom Bora-Hansgrohe do konca roku 2024. Vrchársky špecialista bude spolu s Petrom Saganom lídrom tímu na nadchádzajúcich pretekoch Giro d'Italia, ktoré sa v Turíne začnú už v sobotu 8. mája."Na konci novej zmluvy to bude už takmer desať rokov, čo strávim v tíme Bora-Hansgrohe. Z môjho pohľadu je to perfektná družina ľudí. Minulý rok som nemal dobrý, prežíval som ťažšie časy. Pokračujúca dôvera mi ukazuje, že som v tom správnom tíme. Chcem sa poďakovať Ralphovi Denkovi, Danovi Lorangovi aj majiteľovi Willimu Bruckbauerovi za vášeň, ktorú prinášajú do tímu. Podporujú ma už roky a je skvelé, že budeme pokračovať v spoločnej práci pri napĺňaní cieľov," vyhlásil Emanuel Buchmann na oficiálnom webe Bora-Hansgrohe.Štvrtý muž Tour de France 2019 sa na najslávnejšie etapové podujatie chce vrátiť v takej fazóne, aby bojoval o celkové prvenstvo. "Stále máme v tíme veľký cieľ a tým je pódiové umiestnenie na Tour de France. Aj preto budeme pokračovať v spoločnej tvrdej práci," pripomenul Buchmann."Emanuel je v našom tíme od roku 2015 a z roka na rok sa zlepšuje vďaka tomu, že je veľký pedant. Myslím si, že najlepšie roky má ešte len pred sebou a som presvedčený o tom, že už na Giro d'Italia bude veľmi silný. A na budúci rok by z toho mohlo byť pódium na Tour de France," vyhlásil manažér Ralph Denk.Okrem Sagana a Buchmanna sú v osemčlennom tíme Bora-Hansgrohe pre Giro d'Italia 2021 aj Taliani Giovanni Aleotti, Cesare Benedetti, Matteo Fabbro a Daniel Oss, Poliak Maciej Bodnar a Rakúšan Felix Grossschartner. Prestížne preteky Grand Tour sa uskutočnia v dňoch 8.- 30. mája.