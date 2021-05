Halák sa po mesačnej odmlke netešil z triumfu Bostonu, Studenič si pripísal prvú asistenciu v NHL (video)

Majú istotu miestenky do play-off

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zo súboja slovenských hokejistov v NHL vyšiel víťazne Marián Studenič . Útočník New Jersey sa asistenciou podieľal na víťazstve svojho tímu nad Bostonom 4:3 po predĺžení v utorkovom zápase NHL.V bránke Bruins stál prvýkrát po prekonaní koronavírusu Jaroslav Halák . V súťažnom zápase sa predstavil naposledy predtým pred vyše mesiacom 3. apríla. Halák inkasoval štyri góly z 21 striel, čo predstavuje úspešnosť zásahov iba 81%.Studenič si vo svojom siedmom zápase v profikariére v NHL pripísal vôbec prvú asistenciu a celkovo druhý kanadský bod. Dvadsaťjedenročný Skaličan sa podieľal na góle Jespera Boqvista, ktorý v polovici tretej tretiny znamenal vyrovnanie na 2:2.Neskôr síce kapitán Bostonu Patrice Bergeron opäť dostal hostí do vedenia, ale Jegor Šarangovič a Pavel Zacha definitívne preklopili víťazstvo na stranu Devils. Niekoľko dní pred koncom základnej časti už má Boston istotu miestenky do play-off, kým New Jersey zasa čaká koniec sezóny.Aj preto je možné, že Studenič posilní slovenský tím na majstrovstvách sveta v Lotyšsku. Jeho český spoluhráč Pavel Zacha po dvoch góloch do bránky Bostonu na webe NHL povedal: "Snažím sa využiť šance stále, keď som na ľade. Čím viac ich dám, tým viac stúpa moje sebavedomie. A to mi zasa pomáha pri premieňaní šancí. Chcem sa zlepšovať v každej sezóne."V utorok sa predstavil aj ďalší istý postupujúci do play-off Edmonton . Na ľade Vancouveru zvíťazil 4:1, hoci ešte v polovici zápasu domáci viedli 1:0. Kapitán Oilers Connor McDavid si pripísal asistencie pri dvoch góloch Leona Draisaitla a celkovo sa v sezóne dostal na 93 kanadských bodov.Má ešte päť zápasov na to, aby získal sedem bodov na pokorenie stovky. Podľa jeho súčasného priemeru je 24-ročný rodák z Richmond Hill v kanadskom štáte Ontário nastavený dokonca na 102 bodov."Connor odvádza pre celý tím veľmi veľa a to v každom zápase. My sa mu zasa na oplátku snažíme pomôcť dosiahnuť 100 bodov. V dnešnom zápase mi poslal dve skvelé prihrávky. Možno pre neho nie je sto bodov takých dôležitých, ale pre nás ostatných áno. Chceme, aby to dosiahol," komentoval Leon Draisaitl, ktorý je so 75 bodmi druhý v produktivite NHL. Tretia priečka patrí Nathanovi MacKinnonovi z Colorada so 65 bodmi.