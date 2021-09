Saganovi ušlo víťazstvo aj v druhej etape Okolo Slovenska, o prvé miesto ho pripravil obhajca Steimle

Štvrté miesto si vybojoval Kubiš

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi aj v 2. etape pretekov Okolo Slovenska tesne ušlo víťazstvo. Po druhom mieste v Košiciach líder tímu Bora-Hansgrohe finišoval na rovnakej priečke aj v piatok v Dolnom Kubíne. Sagana v záverečnom špurte predstihol Nemec Jannik Steimle z tímu Deceuninck Quick - Step.Obhajca celkového triumfu sa vzdialil Saganovi po poslednej pravotočivej zákrute a utvoril si dostatočný náskok v cieľovej rovinke, aby mohol neohrozene zdvihnúť obe ruky nad hlavu.Tretí skončil líder priebežného poradia Kolumbijčan Álvaro Hodeg a vďaka tomu si udržal prvé miesto. Druhý je Steimle s odstupom troch a tretí Sagan s mankom štyroch sekúnd.Po skvelé štvrté miesto si na Orave došpurtoval Lukáš Kubiš z kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica, pre ktorého je to najväčší úspech v kariére. V najlepšej desiatke bol ešte jeden Slovák, Matúš Štoček z českého tímu Topforex - ATT Investments skončil deviaty.Záverečný šprint ovplyvnil pád viacerých pretekárov v poslednej zákrute, čím minimálne spomalili ďalších súperov za sebou. Steimle, Sagan a Hodeg sa pádu vyhli.Piatková etapa s dĺžkou 180 km odštartovala v Spišskom Podhradí a bola prehliadkou historických aj prírodných dominánt východu Slovenska. Už pár kilometrov po daždivom štarte pod majestátnym Spišským hradom sa odpútala skupina jazdcov, ktorí vytvorili dlhý únik dňa.Boli nimi Andrea Garosio (Bardiani - CSF - Faizané), Idar Andersen (Uno-X Pro Cycling Team), Fredrik Dversnes (Gazprom - RusVelo), Jakub Otruba (Elkov - Kasper) a Boštjan Murn (Adria Mobil).V Spišskej Novej Vsi sa bojovalo o body v prvej rýchlostnej prémii a najviac síl neďaleko najvyššej kostolnej veže na Slovensku mal Dán Dversnes.Cyklisti potom začali stúpať do Vysokých Tatier, kde nasledovali dve vrchárske prémie. Pri prejazde Tatranskou Lomnicou mala päťčlenná skupina už viac ako štvorminútový náskok. Na vrchárskej prémii II. kat. v Starom Smokovci bol prvý a 6 bodov získal Talian Garosio, ktorý neskôr triumfoval aj na Štrbskom Plese na najvyššom bode tohtoročných pretekov. Keďže išlo prémiu I. kategórie, jej víťaz si pripísal až 12 bodov a potvrdil líderskú pozíciu vo vrchárskej súťaži.Nasledoval zjazd na Liptov, kde nasledovali dve rýchlostné prémie v Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši. Šesť bodov a 3 bonifikačné sekundy za víťazstvo získali Dversnes a Čech Otruba. V tom čase mal už únik k dobru menej ako jednu minútu.Približne 32 km pred cieľom za Liptovským Trnovcom sa skončil pokus pätice vpredu, na čom mali najväčší podiel tímy s prvými dvoma mužmi celkového poradia Álvarom Hodegom a Petrom Saganom, čiže Deceuninck - Quick Step a Bora-Hansgrohe.Pätnásť kilometrov pred koncom nasledovala posledná vrchárska prémia na Vrchvarte a tam prišla veľká chvíľa Petra Sagana. Odvážnym útokom pred vrcholom roztrhal pelotón a v nasledujúcom zjazde zostal s ním vpredu len obhajca celkového triumfu Steimle. Ten mu však nestriedal a ich únik netrval dlho.Po pár kilometroch ich dostihli niektorí jazdci tímu Deceuninck - Quick Step a vpredu sa vytvorila silná 13-členná skupina. Tempo v nej udával Saganov kolega Daniel Oss, ale chýbal v nej Hodeg. Približne 4 km pred cieľom pred nájazdom do Dolného Kubína už bol pokope celý pelotón aj s Hodegom a ďalšími šprintérmi.V poslednom kilometri to už bol tvrdý pozičný boj medzi Borou a Deceuninckom a napokon z neho opäť vyšiel víťazne jazdec belgického tímu. Steimle si v závere utvoril drobný náskok pred Saganom a udržal ho až do cieľa.