Slovenskí tenisti sa v Davisovom pohári postavia favorizovaným Čiľanom, Molčan začne proti svetovej sedemnástke

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Na úvodnú dvojhru daviscupového súboja I. svetovej skupiny Slovensko - Čile v piatok po 17.30 h v Národnom tenisovom centre v Bratislave nastúpia Alex Molčan a Cristian Garín.Do druhej piatkovej dvojhry kapitáni oboch tímov Tibor Tóth a Nicolas Massú nominovali Norberta Gombosa a Nicolása Jarryho. Je to výsledok štvrtkového žrebu.Atraktívny súboj Slovákov a Čiľanov vyvrcholí v sobotu od 15.30 h. Najprv sa bude hrať štvorhra, proti sebe nastúpia dvojice Lukáš Klein Filip Polášek - Marcelo Tomas Barrios Vera, Alejandro Tabilo.Po nej nasledujú dve dvojhry. Najprv to budú jednotky oboch tímov Norbert Gombos a Cristian Garín a na záver dvojky Alex Molčan a Nicolás Jarry.Hrať sa bude na tvrdom povrchu GreenSet Comfort pod strechou v NTC. Víťaz postúpi do kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, ktorá je na programe vo februári 2022.Vzhľadom na to, že Slovensko momentálne nemá v najlepšej stovke rebríčka ATP ani jedného hráča a Garín je sedemnásty na svete, sú Čiľania favoritmi bratislavského súboja.Na druhej strane do slovenského tímu sa po predchádzajúcom vyhlásení predčasného konca vrátil jeden z najlepších svetových deblistov Filip Polášek.Víťaz tohroročného Australian Open a semifinalista US Open sa predstaví po boku Lukáša Kleina, s ktorým si zahral tento rok na OH v Tokiu."Vždy rád reprezentujem, ale mal som predtým problém s určitými podmienkami v Davis Cupe. Tie sa dohodli tak, aby boli všetci spokojní. Ak budem mať na to výkonnosť, nemám problém reprezentovať. Som pripravený hrať tenis ešte dva - tri roky," povedal 36-ročný Polášek pre RTVS.