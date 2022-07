Saganovi v 5. etape Tour de France 2022 „ustrelilo“ bicykel. Na to, ako spadol, sa cíti celkom v pohode (video)

Sagan si po páde zanadával



Viacero cyklistov skončilo na zemi

Žltý dres si udržal van Aert

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan v stredajšej piatej etape 109. ročníka pretekov Tour de France nebojoval o víťazstvo, kvôli pádu prišiel do cieľa na 147. mieste so stratou viac ako 12 minút na víťazného Austrálčana Simona Clarka z tímu Israel-Premier Tech.Trojnásobný majster sveta spadol v zákrute tesne pred jedným z jedenástich úsekov s dlažobnými kockami, ktoré boli súčasťou etapy dlhej 157 km s cieľom v Arenbergskom lese. Utrpel menšie poranenia, ale v pretekoch bude pokračovať."Na to, ako som spadol, tak sa cítim celkom v pohode. Mám trocha oškretý bok na zadku. Neviem, či bolo niečo na ceste, ale 'ustrelilo' mi bicykel. Potom ma začala bolieť noha, možno som si v nejako udrel nerv. Potom ma ostatní utrhli a povedal som si, že kašlem na to," povedal Sagan po etape pre RTVS.Športový riaditeľ jeho tímu TotalEnergies Ján Valach prezradil, že si po páde zanadával: "V prvom momente by ste to asi nechceli počuť. Potom už ale Peter vzal veci ako sú. Dnes (7. júla pozn. redakcie) bol pripravený, aby zvíťazil, ale mali sme dvojitý plán."Náročná piata etapa obsahovala niekoľko úsekov zo slávnej klasiky Paríž-Roubaix a viacero cyklistov skončilo na zemi alebo malo technické problémy."Toto sa stane práve vtedy, kedy to ten pretekár nechce. Vtedy sa posúva dozadu do skupiny. Ihneď sme videli, ako sa tímy snažili svojich lídrov dostať dopredu. Ak si ale uvedomíme, kde Peter Sagan bol, s jedným či dvomi kolegami, tak to už bolo nemožné," uviedol bývalý pretekár Peter Velits , podľa ktorého práve spomenutý pád zabránil Saganovi zabojovať o dobrý výsledok.Clarke zaznamenal svoj prvý etapový triumf na Tour de France, v záverečnom šprinte zdolal Holanďana Taca van der Hoorna (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), tretí skončil Saganov tímový kolega Edvald Boasson Hagen z Nórska.Žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma), ktorý vedie o 13 sekúnd pred Američanom Neilsom Powlessom (EF Education-EasyPost) a o 14 sekúnd pred tretím Boassonom Hagenom.Van Aert zostal aj na čele bodovacej súťaže so 178 bodmi, štvrtý Sagan ich má na konte 86. Vo štvrtok čaká na pretekárov zvlnená šiesta etapa, najdlhšia v tomto ročníku "Starej dámy" (220 km).