Piskot sme si zaslúžili, ale v Gruzínsku budeme hrať o život, vraví tréner Slovana po remíze s Batumi (foto+video)

Belasí premrhali svoje šance

Zaslúžené vypískanie

Do odvety idú s rešpektom

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava nemá za sebou vydarený vstup do novej sezóny. V úvodnom zápase prvého kvalifikačného kola Ligy majstrov 2022/2023 totiž na vlastnom trávniku len remizoval s gruzínskym tímom Dinamo Batumi 0:0, pričom viac ako polovicu stretnutia mali "belasí" na hracej ploche o jedného hráča viac.Paradoxne, Slovan mal viac šancí ešte pred vylúčením hosťujúceho stopéra Giorgiho Rechviašviliho, no príležitosti Jurija Medveděva či Juraja Kucku sa neujali. Odveta je na programe v stredu (13. júla) v Gruzínsku."Je to výsledkové sklamanie, aj keď som zažil takéto pohárové zápasy, ktoré sme hrali 0:0 a napokon postúpili. Vedeli sme, čo nás čaká, všetko sa do bodky potvrdilo. Súperi boli rýchli, silní na lopte a dobre takticky pripravení. Takému súperovi, keď nedáte gól z vyložených šancí, aké sme mali v prvom polčase ... Rozchytali sme brankára, ktorý podal výborný výkon. Neskórovali sme a naopak, po vylúčení sme sa nedokázali presadiť v prehustenom priestore. Ešte aj hostia mali šance. Vo futbale dnes rozhoduje rýchlosť a fyzická kondícia, v tom nás súper predčil. Musíme sa za týždeň lepšie pripraviť, pretože nás tam čaká ťažký zápas. Tam bude Dinamo hrať ešte na väčšie emócie. My sa tomu musíme priblížiť, prekonať sami seba. Bude to ťažké, no verím, že postúpime," povedal kouč domáceho kolektívu Vladimír Weiss starší na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii. Priznal tiež, že striedania v jeho tíme nepriniesli želané oživenie.Pred odvetou je postup ďalej otvorený pre oboch súperov. "Musíme sa trafiť do tréningového procesu a vymyslieť lepšie štandardky, pretože je tragédia, ako ich kopeme. To je potom o kvalite. Keď nedáte gól z takej šance akú mal Medveděv ... Verím, že naše mužstvo by po góle ožilo. Dnes je futbal o pohybe a ten mali hostia lepší. Finančné podmienky v gruzínskom klube nie sú ani zďaleka približné k našim, ale tento zápas nebol o tom, kto má aké podmienky a kto koľko zarába. Bolo to o tom, že musíme viac behať bez lopty a musíme dať gól," pokračoval tréner Weiss a skritizoval aj sám seba: "Je moja chyba, že som tam dal viac nových hráčov, ale veril som im, že tam prinesú oživenie. Chýbala tam kvalita v koncovke."Najmä druhopolčasový výkon Slovana rozhneval jeho fanúšikov, ktorí v závere nešetrili piskotom. "Ďakujem fanúšikom, že nás počas celého duelu povzbudzovali a hnali vpred. Ten piskot sme si za predvedený výkon asi zaslúžili. Musíme hrať lepšie, pretože máme väčšiu kvalitu ako sme ukázali," myslí si hlavný kormidelník bratislavského tímu.Aby "belasí" zostali v hre o vytúženú skupinovú časť LM, musia o týždeň zvíťaziť v riadnom hracom čase, po predĺžení alebo prípadnom penaltovom rozstrele."Ideme hrať o život. Vo futbale je možné všetko. Futbal je vrtkavý a rozhodujú detaily. Ideme k súperovi a máme pred ním rešpekt, no nebojíme sa ho. Vieme o jeho kvalite. Dvanásty hráč bude na strane Dinama. Bude tam 20-tisíc fanatických fanúšikov, myslím to v pozitívnom smere," dodal Weiss st.