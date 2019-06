Sagrada Familia dostala po 137 rokoch stavebné povolenie

Chrám svätej rodiny (Sagrada Familia) v Barcelone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 8. júna (TASR) - Barcelonský chrám Sagrada Familia, jedno z turisticky najnavštevovanejších miest Španielska, ktorý sa vyše storočia budoval ilegálne, dostal príslušné povolenie. Informovala o tom v sobotu stanica Sky News.Chrám, ktorý každoročne navštívia vyše štyri milióny turistov, naprojektoval španielsky architekt Antoni Gaudí. Výstavba chrámu sa začala v roku 1882 a v čase Gaudího úmrtia v roku 1926 bol dokončený sotva do štvrtiny.Španielske úrady si v roku 2016 uvedomili, že bazilika, stále vo výstavbe, stále nemá príslušné povolenie na výstavbu.Dohodu podpísali zástupcovia baziliky s barcelonskými úradmi minulý rok, pričom z dokumentu vyplýva, že prevádzkovatelia baziliky v priebehu desaťročia zaplatia 36 miliónov eur. Tieto prostriedky budú použité na zlepšenie okolitých lokalít a služieb verejnej dopravy.Sagrada Familia vo vyhlásení zverejnenom na svojej oficiálnej webstránke uviedla, že barcelonské úrady po 137 rokoch udelili bazilike stavebné povolenie, ktoré umožní pokračovanie prác. Licencia má hodnotu 4,6 milióna eur.Projekt má byť hotový do roku 2026, do storočnice Gaudího úmrtia.Katedrála bude mať výšku 172 metrov a celkové náklady na výstavbu chrámu dosiahnu 374 miliónov eur. Sagrada Familia sa dostala v roku 2005 na zoznam Svetového dedičstva UNESCO.