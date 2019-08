Saková dúfa v ukončené obstarávanie na karty policajtov do konca roka

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková (SMER-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. augusta (TASR) - Do konca roka by mohlo byť ukončené verejné obstarávanie na nové identifikačné karty policajtov, ktoré budú slúžiť aj na lustrácie. Dúfa v to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ktorá to povedala v utorok (27. 8.) v Národnej rade SR.uviedla ministerka. Nové identifikačné karty by mohli mať dve podoby. Prvý spôsob by bol, že by sa na prihlasovanie do informačných systémov polície používali občianske preukazy. Druhým spôsobom by bol výdaj nových identifikačných kariet, čo je však spôsob, ktorým by Saková nechcela zaťažovať zamestnancov ministerstva vnútra a polície.Policajný prezident Milan Lučanský avizoval zavedenie elektronických služobných preukazov. Skonštatoval, že môžu prispieť k sprehľadneniu a zefektívneniu práce polície. Doplnil, že prispejú aj k sprehľadneniu činnosti policajtov. Ich zavedenie nadväzuje aj na nelegálne lustrácie.Šéfka rezortu následne informovala, že preukazy by chceli financovať z európskych štrukturálnych fondov. Ak sa to nepodarí, zdroje budú hľadať v rozpočte ministerstva. Preukaz označila ako prvok, ktorý bude slúžiť na to, aby sa minimalizovalo riziko úniku informácií.