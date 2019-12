Saková: K protiextrémistickému zákonu sa budeme vyjadrovať po voľbách

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) prichádza na rokovanie 189. schôdze vlády SR v stredu 11. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) - Protiextrémistický zákon by sa už do volieb nemal meniť. Vyplýva to z vyjadrení ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.Na otázku o jeho fungovaní v praxi či jeho prípadnom prehodnotení odpovedala poznámkou, že. Vyjadrovať sa k nemu preto budú až po voľbách.povedala. Podotkla, že je rada zákonov a novelizácií, ktoré čakajú jednotlivé ministerstvá na stole.