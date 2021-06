Saková: Na Slovensku prebieha vojna policajtov a za tento rozklad je zodpovedný minister Mikulec

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia je v najhoršom stave za posledných 30 rokov, na Slovensku prebieha vojna policajtov a za tento rozklad je zodpovedný minister vnútra SR Roman Mikulec OĽaNO ).V stredajšej rozprave počas mimoriadnej schôdze v parlamente to povedala bývalá ministerka vnútra a nezaradená poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Denisa Saková . „Polícia nemá rozviazané ruky, ale upadla do chaosu a anarchie. Je veľký rozdiel medzi tým, či má polícia voľné ruky alebo v nej vládne svojvôľa," uviedla exministerka vnútra.Polícia podľa jej slov má vyšetrovať, ale v medziach zákona a pod dohľadom nadriadených orgánov. „Za môjho ministrovania mala polícia pod generálom Lučanským naozaj voľné ruky. V súčasnosti tam však panuje chaos, kde nikto nevie, či vyšetrovateľ vyšetruje, ako vyšetruje, či nasadzuje adekvátne prostriedky a nevie o tom ani jeho nadriadený. Za to zodpovedá policajný prezident a minister vnútra," dodala Saková..