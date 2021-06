Sulík odpovedal na otázku, či si vie predstaviť, že by časť poslancov Za ľudí vstúpila do SaS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva a predseda vládnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík zdôraznil, že SaS sa nebude spájať s inými politickými stranami.Pred stredajším rokovaním vlády tak reagoval na novinársku otázku, či si vie predstaviť, že by časť poslancov strany Za ľudí vstúpila do SaS.„Nikdy sme sa s ostatnými stranami nespájali a ani to nebudeme robiť," uviedol Sulík s tým, že s nikým zo strany Za ľudí, okrem ministeriek, nie je v kontakte.„Pani Kolíková síce zastáva hodnoty, ktoré uznáva aj SaS, ale angažuje sa v strane Za ľudí. Ja to rešpektujem a nechcem sa preto vyjadrovať k vnútrostraníckym záležitostiam iných strán," uzavrel šéf SaS.