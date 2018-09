Saková: O súčinnosti samospráv pri integrácii Rómov sa dá disktovať

Na archívnej snímke Denisa Saková. Foto: TASR/DUNA/MTI /Lajos Soos Foto: TASR/DUNA/MTI /Lajos Soos

Bratislava 18. septembra (TASR) – Okres Svidník ponúka priestor na otvorenie diskusie venovanej integrácii Rómov nielen z pohľadu ústredných orgánov štátnej správy, ale i spolupráce so zástupcami samosprávy. Pred začiatkom utorkového rokovania vlády vo Svidníku to povedala ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD). Uviedla to v súvislosti s tým, že sa kabinet práve na tomto výjazdovom rokovaní bude opätovne zaoberať monitorovacou správou plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020.Vláda o správe rokovala pred dvomi týždňami, rokovanie však bolo prerušené na žiadosť predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý vyzval na širšiu diskusiu i návrhy ďalších opatrení na zefektívnenie procesov v tejto oblasti. Podľa Sakovej chce preto ministerstvo vnútra i Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorí monitorovaciu správu predkladajú, predstaviť jednotlivé oblasti a plánované opatrenia a tiež potrebnú súčinnosť so samosprávami pri ich realizácii.uviedla Saková.Šéfka rezortu vnútra očakáva, že v tejto súčinnosti i s doposiaľ uskutočnenými krokmi sa podarí výrazne zvýšiť efektivitu čerpania eurofondov, ktoré sú na tieto účely k dispozícii.Z predloženej monitorovacej správy vyplýva, že zo 142 aktivít a opatrení, ktoré sa v rámci akčných plánov národnej stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020 mali realizovať v roku 2017, zodpovedné subjekty splnili, prípadne priebežne plnia 75. Ďalších 58 opatrení je vo fáze prípravy implementácie a deväť aktivít sa nezrealizovalo.Celkový objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie opatrení v siedmich prioritných oblastiach (vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, finančné začlenenie, nediskriminácia, oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti) bol v roku 2017 v objeme 82.663.911,95 eura. Najväčšia časť prostriedkov sa týkala implementácie opatrení a aktivít v prioritnej oblasti zamestnanosť (62.147.696 eur). Čerpanie zdrojov sa týka prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov i štátneho rozpočtu SR.V správe sa uvádza i to, že v prípade dotačnej činnosti bolo podporených celkovo 88 projektov v siedmich tematických oblastiach v celkovej výške 517.200 eur. Projekty sa týkali rekonštrukcie a modernizácie nájomných bytov, vybudovania a rekonštrukcie technickej vybavenosti, aktivít posilňujúcich vzdelanie a formovanie mladých Rómov i aktivity rómskych žien – senioriek. Takisto projektov asistencie pri legalizácii/dodatočnom povolení technicky vyhovujúcich obytných stavieb a budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.