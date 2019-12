Saková o zábrane proti migrantom: Buďme radi, že zatiaľ nebola použitá

Denisa Saková, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) - Bariéru proti migrantom, kupovanú v roku 2015, Slovensko zatiaľ nevyužilo. V rámci materiálno-technickej pomoci je však pripravené poskytnúť ju krajinám, ktoré by ju mohli potrebovať. Vyplýva to z vyjadrení ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.zhodnotila ministerka. Pripomenula, že zábranu kupovali v čase najväčších migračných vĺn do Európy.spresnila.Zároveň pripomenula, že v rámci bilaterálnych zmlúv bolo do krajín západného Balkánu vyslaných asi 600 príslušníkov cudzineckej polície, ktorí v zmiešaných hliadkach pomáhajú chrániť hranice Schengenu i balkánske hranice.