SaS: Sieť hydrantov v Bratislave je v zlom stave

Na snímke starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) – Sieť hydrantov v Bratislave je v zlom stave. Hydranty, ktoré by mohli hasiči využiť pri zásahoch, nie sú označené, hasiči preto nevedia, kde sa nachádzajú. Upozornili na to v stredu starostka bratislavského Starého Mesta, mestská poslankyňa a kandidátka v parlamentných voľbách za SaS Zuzana Aufrichtová a bratislavský mestský poslanec a kandidát v parlamentných voľbách za SaS Peter Cmorej.Hydrantová sieť podľa nich stratila podstatnú oporu v legislatíve a rieši iba veľké prevádzky. Hasiči sa podľa Aufrichtovej napájajú v prípade požiarov iba na hydranty v mieste veľkých developerských projektov.povedala Aufrichtová s tým, že problém sa zrejme týka aj celého územia Slovenska, nielen Bratislavy.Cmorej, ktorý je členom dozornej rady BVS, informoval, že bratislavské vodárne majú veľký investičný dlh a iba na opravy hydrantov by mali ísť tri milióny eur. V tohtoročnom rozpočte je vyčlenených 600.000 eur. Priznáva, že na opravu hydrantov momentálne BVS viac peňazí nemá.upozornil Cmorej. Tvrdí, že nádrž s vodou sa v hasičskom aute pri hasení požiaru minie za zhruba šesť minút a musí prísť ďalšie hasičské auto alebo sa voda inými autami priebežne kyvadlovo dopĺňa.podotkol Cmorej. Spolu s Aufrichtovou preto vyzvali primátora Bratislavy Matúša Valla, vládu i ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby problém riešili a mimoriadnou dotáciou zabezpečili skorú opravu hydrantov.Saková vo svojej reakcii uviedla, že stav hydrantov a celú sieť musia zabezpečovať vodohospodári.skonštatovala.