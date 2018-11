Saková: Počkáme na analýzu kontroly trestných oznámení na pochody

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 20. novembra (TASR) - Výsledky kontroly v súvislosti s anonymným trestným oznámením na organizátorov pochodov Za slušné Slovensko by mohli byť hotové do konca týždňa. Po utorkovom rokovaní vlády to avizovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).povedala Saková. Vopred žiadne závery robiť nechce.Prezident Policajného zboru (PZ) Milan Lučanský v nedeľu (18.11.) oznámil, že si dal pripraviť precíznejšiu analýzu v súvislosti s anonymným trestným oznámením. Po jej preštudovaní zistil, že boli nezrovnalosti medzi informáciami, ktoré dostal od vedenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), a skutočnosťou. V súčasnosti jej šéfuje Peter Hraško.zhrnul Lučanský.Národná kriminálna agentúra (NAKA) Prezídia PZ preverovala anonymné podanie z možnej korupčnej trestnej činnosti v prípade organizátorov protestov, ktoré dostala 10. septembra. V podaní sa spomína, že organizovali štátny prevrat. V rámci preverovania vypočuli niekoľko organizátorov, ďalšie minulotýždňové výsluchy boli zrušené.