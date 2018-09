Saková: Zoznam ľudí v špeciáli sa zvykne meniť do poslednej chvíle

Ilustračné foto. Foto: TASR/Vladimír Benko/MV Foto: TASR/Vladimír Benko/MV

Bratislava 5. septembra (TASR) - Zoznam cestujúcich a požiadavka o prelet vládneho špeciálu nad cudzím územím sa administruje niekoľko hodín či dní pred preletom. A veľakrát sa stane, že zoznam pasažierov sa mení do poslednej chvíle. Vyhlásila to v stredu ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v odpovedi na otázku, prečo Slovensko vo vlaňajšej žiadosti o prelet vládneho špeciálu Poliakom uviedlo, že je na jeho palube aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), aj keď to nebola pravda. Tento let sa dostal do pozornosti médií potom, ako bol spojený s únosom vietnamského občana do vlasti.Prečo sa zmenil dôvod letu, keďže prvú žiadosť Poliaci zamietli, Saková nepovedala.dodala.Saková zároveň uviedla, že ona vo funkcii ministerky ešte neavizovala svoj let spôsobom, že by na palube lietadla napokon nebola.poznamenala.