J. Richter: Poslanci zhodnotia zastropovanie dôchodkového veku

Bratislava 5. septembra (TASR) - Odborárom sa podarilo vyzbierať 135.000 podpisov k petícii za referendum o zastropovaní dôchodkového veku. Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) by to mohol byť pre poslancov signál, že ľudia sa o túto problematiku zaujímajú.Do parlamentu návrh na ústavné zastropovanie dôchodkového veku predložil koaličný Smer-SD. Na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu (11.9.) bude hlasovať plénum o posunutí návrhu do druhého čítania.poznamenal po skončení rokovania vlády Richter. Podľa jeho slov je reálne, že do konca tohto kalendárneho roka sa odborárom podarí zozbierať potrebných 350.000 podpisov na vyhlásenie referenda.poznamenal Richter.Zároveň priblížil, že v pondelok (10.9.) by mal zasadať poslanecký klub Smeru-SD.podotkol Richter s tým, že počas leta bol prítomný na rokovaniach poslaneckých klubov hnutí Sme rodina a OĽaNO o tejto problematike.Poslanci Smeru-SD navrhli dať do ústavy formuláciu, že