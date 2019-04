Šaľa hľadá peniaze na kúpu a opravu plavárne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 9. apríla (TASR) – Šalianska radnica hľadá spôsob, akým by mohla zachrániť plaváreň, ktorú vlastní podnik Duslo Šaľa. Tá je už od pondelka (8. 4.) zatvorená pre zlý technický stav strechy.Spoločnosť Duslo Šaľa už pred časom ponúkla mestu plaváreň na predaj za cenu 500.000 eur. Približne rovnakú sumu by si vyžiadala aj oprava strechy, presný rozpočet by mal byť známy po vyhotovení podrobného statického posudku.Magistrát v súčasnosti hľadá spôsob, ako nájsť približne jeden milión eur na kúpu a opravu plavárne.skonštatoval primátor Jozef Belický.Ako pripomenul, vedenie mesta už požiadalo o spoluprácu a pomoc pri riešení stavu viacero štátnych orgánov.doplnila Erika Kollerová z mestského úradu.