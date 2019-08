Šaľa iniciuje návrat k systému, ktorý by nespôsoboval zafarbenie vody

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Šaľa 15. augusta (TASR) – Obyvatelia Šale sa dlhodobo sťažujú na farebne nevyhovujúcu vodu z verejného vodovodu. Problém tečúcej žltej či hnedej vody riešil primátor Šale Jozef Belický so zástupcami Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepného závodu Galanta, so sídlom v Šali.Podľa zástupcov vodárenskej spoločnosti je problém spôsobený systémom chlórovania, ktorý sa v Jelke zmenil v roku 1996. Starý systém spôsoboval, že sa zvnútra na rozvodoch ukladali minerály. Tie nemali vplyv na farbu vody, ale na prietok v potrubiach. Nový systém minerály neukladá, ale na druhej strane spôsobuje zafarbenie vody.skonštatoval Belický.Návrat k pôvodnému systému, ktorý by tieto problémy nespôsoboval, by si podľa vedenia spoločnosti vyžadoval oveľa väčšie bezpečnostné opatrenia a opätovné vybudovanie zázemia v Jelke. Trvalo by jeden až dva roky, kým by sa voda úplne vyčistila.skonštatoval Belický.