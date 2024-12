Salah po roku znova rozhneval časť svojich priaznivcov. Prekáža im fotografia s vianočným stromčekom – FOTO

Fanúšikovia sú znechutení

26.12.2024 (SITA.sk) - Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah pôsobiaci v anglickom prvoligovom klube FC Liverpool sa stal terčom kritiky po tom, čo spoločne so svojou rodinou pózoval pred vianočným stromčekom. Predmetná fotografia severoafrickej hviezdy, jeho manželky Magi a dcér Makky a Kayan sa nepozdáva moslimskej časti futbalovej verejnosti.Je totiž známe, že moslimovia Vianoce ako tradičný kresťanský sviatok neoslavujú. Informuje o tom britský web Daily Mail a pripomína, že rovnakej reakcie sa 32-ročný futbalista dočkal aj po minulé roky.Salah spomínanú fotku zdieľal na sociálnej sieti X, kde má viac ako 63 miliónov sledovateľov. Opora „the Reds" k nej napísala: „Veselé Vianoce". Príspevok nazbieral za necelých 14 hodín už vyše 70 miliónov zhliadnutí.„Kamarát môj, sklamal si ma," napísal rozhorčený fanúšik. „Aj napriek tomu, že ta na to upozorňujú stále si ideš svoje a ignoruješ to. Verím, že ťa Alah privedie na správnu cestu. Nateraz ťa prestávam na sociálnych sieťach sledovať, pretože som znechutený. Okrem toho ma viac nezaujímajú ani zápasy Liverpoolu," pridal ďalší, očividne ešte viac rozhorčený „sledovateľ".FC Liverpool je súčasným lídrom anglickej Premier League. Vo štvrtok, na Boxing day, privíta v 18. kole na svojom ihrisku nováčika súťaže Leicester City.Zverenci holandského trénera Arneho Slota vedú tabuľku najvyššej súťaže so štvorbodovým náskokom pred londýnskou Chelsea a majú navyše ešte jeden duel k dobru. Salah je s 15 gólmi aktuálne najlepším strelcom súťaže a s 11 asistenciami zároveň najlepším nahrávačom.