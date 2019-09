Šalamúnove ostrovy chcú ukončiť diplomatické vzťahy s Taiwanom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Honiara 5. septembra (TASR) - Šalamúnove ostrovy plánujú prerušiť svoje diplomatické vzťahy s Taiwanom a postaviť sa na stranu Číny, ktorá si Taiwan nárokuje ako súčasť svojho územia. Oznámila to vláda tohto juhopacifického súostrovia, ktorú vo štvrtok citovala tlačová agentúra Reuters.Diplomatický krok, ktorý ešte čaká na oficiálne schválenie, by bol ďalším úspechom pre Peking a jeho úsilie o získanie si podpory krajín v súvislosti s taiwanskou otázkou. Čína vyhlasuje, že Taiwan nemá právo na nadväzovanie vzťahov so samostatnými štátmi. V súčasnosti uznáva suverenitu Taiwanu iba 17 štátov.vyhlásil v parlamente Šalamúnových ostrovov líder vplyvnej vládnej frakcie Peter Shanel Agovaka.Šalamúnove ostrovy prehodnocujú svoju alianciu s Taiwanom odvtedy, ako sa po aprílových voľbách ujal funkcie nový premiér Manasseh Sogavare a začal hľadať nové cesty k zlepšeniu ekonomických vyhliadok svojej krajiny. Šalamúnove ostrovy uznávajú Taiwan za suverénny štát od roku 1983 a sú jeho najväčším tichomorským spojencom s prístupom k leteckým základniam a prístavom pochádzajúcim z čias druhej svetovej vojny.Čína a Taiwan desaťročia vedú politický súboj o diplomatické uznanie v juhopacifickej oblasti, pričom niektoré ostrovné krajiny zmenili svoju lojalitu v prospech Pekingu pre finančné zisky. Južná časť Tichého oceánu je pre Taiwan diplomatickou baštou, keďže sa tam nachádza šesť členských štátov OSN, ktoré uznávajú jeho suverenitu.Čínske ministerstvo zahraničných vecí na iniciatívu Šalamúnových ostrovov reagovalo iba slovami, že Peking má záujem o diplomatické vzťahy so všetkými krajinami, ktoré uznávajú politiku