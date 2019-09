Na snímke Juraj Šeliga. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 5. septembra (TASR) – Súdna rada nemá písomne doručený podnet od Juraja Šeligu z neparlamentnej strany Za ľudí. "Je možné, že pán Šeliga ho deklaroval len ústne, alebo ho do rúk predsedníčky doručí v najbližších dňoch," uviedla hovorkyňa Súdnej rady Veronika Müller.V súvislosti so Šeligovými vyjadreniami ku kandidátom na predsedu Najvyššieho súdu SR uviedla, že predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková predpokladá,Šeliga na tlačovej konferencii uviedol, že súdna rada by sa mala zaoberať tým, či sú kandidáti na predsedu najvyššieho súdu vhodní na túto funkciu z hľadiska svojej nezávislosti, ako aj v záujme ochrany dôveryhodnosti slovenskej justície. Súdnej rade tiež dal podnet na to, aby vypočutie kandidátov bolo vysielané naživo pre verejnosť tak, ako je to v prípade vypočutia kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR.Uviedol, že problémovými kandidátmi sú Štefan Harabin a Ivetta Macejková. Súdna rada by mala podľa neho zaujať jasné stanovisko, či je prípustné, aby človek, ktorý kandidoval na prezidenta, a aktívne sa zapájal do verejného politického života, mohol vôbec kandidovať na predsedu Najvyššieho súdu.Harabin medzičasom svoju kandidatúru stiahol. O predsednícke kreslo zabojuje Jana Bajánková, Ivetta Macejková a Soňa Mesiarkinová. Voľba predsedu Najvyššieho súdu SR bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí súdnej rady.